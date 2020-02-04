Okullu çocuklarımıza Atıştırmalık Tarif Patates Köftesi

Atıştırmalık Tarif Patates Köftesi
Okullu çocuklarımızın Bayılacağı Müthiş Tarif Patates Köftesi
Hazırlanışı pratik masrafsız üstelik besleyici sağlıklı evde olan malzemeler ile akşam yemeklerinde yada öğle yemeğinizde isterseniz beslenmelerine de yer vereceğiniz keyifle hazırlayabileceğiniz bir tarif. patates köftesi tarifimi sevecek ve beğeneceğinden eminim buyurun defterinize de not edin Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. :)
Patates Köftesi (Muhteşem Bir Lezzet) Tarifi İçin kullanılacak Malzemeler
- 4 tane büyük boy haşlanmış patates
- 1 yemek kaşıgı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 buçuk su bardağı galeta unu yoksa irmik yada bayat ekmek
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlıkaşığı tuz
- Yeteri kadar Maydanoz
Kızartmak için:
- 1 yumurta
- Yeteri kadar Sıvı yağ
- Kızartmak için teflon yada granit tava
Çok leziz bir tarif tüm tarifleri unutun , denerseniz çok beğeneceksiniz süper bir lezzet Haşlanmış patatesi ezelim içine doğranmış maydanoz, galeta unu, salça, baharat ve tuzu ilave edip iyice yoğuralım köfte kıvamına gelince dilediğiniz gibi şekil yapın.
Yumurtanın içine tuz ilave edip iyice çırpalım karıştıralım köfteleri yumurtaya bulayıp kızgın yağda arkalı önlü nar gibi olunca rengi yağın içinden çıkarıp ister yogurt ister makarna yada pilav ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.:)
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