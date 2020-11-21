Kıyır Kıyır Pastane Poğaçası (Muhteşem Lezzet)

Kıyır Kıyır Pastane Poğaça (Muhteşem Lezzet) Mısır Unlu Kıyır Kıyır Poğaça Pastane poaçası Dereotlu poaça pratik tarifler
Mısır Unlu Kıyır Kıyır Poğaça (Muhteşem Lezzet)
- 2 yumurta (1 inin sarısı üzerine )
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 150 gr tereyağı veya margarin (Oda sıcaklığında )
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1, 5 çay kaşığı tuz
- 2 su bardağı mısır unu
- 2, 5-3 su bardağı kadar un
- Dilerseniz incecik kıyılmış dereotu yada maydonoz ekleyebilirsiniz Bu tarif ile acayip yakışıyorlar
İçine :
- 1 kase beyaz peynir
Üzerine:
- Ayrılan yumurta sarısı çörekotu veya susam
Mısır Unlu Kıyır Kıyır Poğaça (Muhteşem Lezzet) Tarifi Yapılışı
Merhaba arkadaşlar sizlere yine süper bir poğaça tarifim var kıyır kıyır ve lezzeti harika inanın bir tepsi poğaça anında bitti mutlaka deneyin bana hak vereceksiniz.
- Yoğurma kabına yumurtalardan bir tam diğerinin akını ( sarısını üzeri için ayırın ) kabartma tozunu karbonatı katı yağı sıvı yağı yoğurdu tuzu mısır ununu alın.
- Üzerine 2, 5 bardak un ekleyip iyice yoğurun bu aşamada hamurunuz biraz daha un isterse ekleyebilirsiniz. ( Yarım bardak kadar ) Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olucak.
- Yoğurulan hamurdan ufak mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
- Üzerine elinizle bastırıp açın.
- Ortasına bir miktar peynir koyup iki ucunu ortada birleştirip kapatın.
- ( İsterseniz yuvarlak veya D şeklinde de yapabilirsiniz. )
- Kapattığınız yer alta gelicek şekilde yağlı kağıt serilmiş veya yağlanmış tepsiye aralıklı dizin.
- Üzerlerine ayrılan yumurta sarısını sürüp çörek otu veya susam serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin
Çok beğeniceksiniz. Afiyet olsun ☺
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