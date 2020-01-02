Kış Ayları İçin Garantili kalıcı kilo verin 3 Günde 3 kiloya Elveda! İddialar büyük: 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksu,Kabak su içeriği fazla, kalorisi az olan yaz sebzelerinin başında geliyor. Peki kabakla 3 günde 3 kilo verebilir misiniz? Kabak detoksu ile bunun mümkün olduğu söyleniyor. Kabak detoksunda öğle ve akşam öğünlerinde kabak kullanılır. İşte 3 günlük detoksta yapmanız gerekenler.

Kış Ayları İçin Garantili kalıcı kilo verin 3 Günde 3 kiloya Elveda!

Kış Ayları İçin Garantili kalıcı kilo verin 3 Günde 3 kiloya Elveda! İddialar büyük: 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksu,Kabak su içeriği fazla, kalorisi az olan yaz sebzelerinin başında geliyor. Peki kabakla 3 günde 3 kilo verebilir misiniz? Kabak detoksu ile bunun mümkün olduğu söyleniyor. Kabak detoksunda öğle ve akşam öğünlerinde kabak kullanılır. İşte 3 günlük detoksta yapmanız gerekenler.

Yeni yılın gelmesi ile birlikte fit sağlıklı ince bir vücut hayallerine adım adım yaklaşırken oldukça sağlıklı, besin değeri güçlü ve kalori bakımından çok düşük olan kabak ile 3 günlük detoksa giriyoruz. Bunun için evinizde çok basit bulunan malzemelerle hiç sarsmayacak şekilde hazırlayabileceğiniz tarifimizden bahsedeceğiz. Üç gün boyunca bu yemekten yiyecekseniz, günde iki öğün şeklinde kabakseverler eminiz bu tarife bayılacak. çünki bir o kadarda lezzetli oluyor...

Hızlı kilo verip zayıflamak isteyenlerin hemde metebolizmanızı alevlendirerek cayır cayır yağ yakın ,üstelik kilo aldırmadan kalıcı olarak! son günlerde gözdesi kabak ile bu diyet programıyla 3 hızlıca gayet belirgin olarak kilolarınıza elveda edin.

İşte Kabak Detoksu

Kabakların ince olacak şekilde kesin ya da rendeleyin.

Ardından teflon tavada yağsız bir şekilde kısık ateşte kabak şeritlerini pişirmeye başlayın.

Yaklaşık 15 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın.

Kabaklar soğurken bir yandan ince ince doğradığınız dereotunu, yoğurt ve cevizle karıştırın.

Soğumuş kabağın üstüne yoğurtlu karışımı dökün. Son olarak kırmızı biber pulbiber isot karabiber le zenginleştirin..

Kabak detoksu Yaparken ne yemeli ne yememeli?

Kahvaltı:

2 adet haşlanmış yumurta

Bir dilim yarım yağlı peynir

Öğle:

Kabak detoksu yemeği

Ara öğün:

2 adet mandalina

Akşam:

Kabak detoksu yemeği

Dikkat! Eğer bir sağlık probleminiz varsa logsalık hamilelik dönemlerinizde tercih etmeniz önerilmez.Kronik hastalığı olan kişiler diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza başvurup görüşünüz. Kabak detoksunu uygulayanlar maksimum 3 kilo verdiklerini anlatmaktadırlar. Elbette her diyet bünyede aynı etkiyi göstermeyebilir, diyeti uygularken listenin dışına çıkmamaya özen gösterin. Sağlıcakla kalın.