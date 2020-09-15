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Kadınbudu köfte nasıl yapılır? MasterChef kadınbudu köfte tarifi…

Ülkemizde sıkça tüketilen ve mutfaklarda görmeye alışkın olduğumuz kadınbudu köfte yapılışını sizler için derledik. Özellikle MasterChef yarışmasında da adı geçen 'Kadınbudu köfte'nin yapılışı merak konusu oldu. İşte kadınbudu köfte için gerekli malzemeler ve tarifi...

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? MasterChef kadınbudu köfte tarifi…
15 Eylül 2020 Salı 01:06

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELER

– 500 gram kıyma

– 1 yemek kaşığı tereyağı

– 2 adet soğan

– 2 yemek kaşığı pirinç

– 2 adet yumurta

– 2 yemek kaşığı un

– Tuz

– Karabiber

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Soğanları küp küp doğrayın. Bir tencerenin içinde soğanı yağda pembeleştirin. Kıymanın yarısını ilave edin. Suyunu çekene kadar kavurup, soğutun.
Pirinci bol suda iyice haşlayıp, suyunu süzün.

Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, 1 adet yumurtayı, tuzu ve karabiberi yoğurun. Kıymadan iri köfteler yapıp, 1 saat dinlendirin.

Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya, sonra tekrar una bulayıp, kızgın yağda çevirerek 2 dakika pişirin.

İsterseniz patates kızartması veya ıspanak püresiyle servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

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twitter-logo – Ömer Sezer

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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