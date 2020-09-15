Kadınbudu köfte nasıl yapılır? MasterChef kadınbudu köfte tarifi…

Ülkemizde sıkça tüketilen ve mutfaklarda görmeye alışkın olduğumuz kadınbudu köfte yapılışını sizler için derledik. Özellikle MasterChef yarışmasında da adı geçen 'Kadınbudu köfte'nin yapılışı merak konusu oldu. İşte kadınbudu köfte için gerekli malzemeler ve tarifi...

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELER – 500 gram kıyma – 1 yemek kaşığı tereyağı – 2 adet soğan – 2 yemek kaşığı pirinç – 2 adet yumurta – 2 yemek kaşığı un – Tuz – Karabiber KADINBUDU KÖFTE TARİFİ Soğanları küp küp doğrayın. Bir tencerenin içinde soğanı yağda pembeleştirin. Kıymanın yarısını ilave edin. Suyunu çekene kadar kavurup, soğutun.

Pirinci bol suda iyice haşlayıp, suyunu süzün. Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, 1 adet yumurtayı, tuzu ve karabiberi yoğurun. Kıymadan iri köfteler yapıp, 1 saat dinlendirin. Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya, sonra tekrar una bulayıp, kızgın yağda çevirerek 2 dakika pişirin. İsterseniz patates kızartması veya ıspanak püresiyle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun… Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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