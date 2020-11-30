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Fellah Köftesi Nedir? Nasıl Yapılır

Fellah Köftesi Nedir? Nasıl Yapılır

Fellah Köftesi Nedir? Nasıl Yapılır
30 Kasım 2020 Pazartesi 17:57

Fellah Köftesi Nedir?  Nasıl Yapılır

2 Su Bardağı ince bulgur

2,5 Su Bardağı kaynar su

1 Su bardağı  irmik

1 Yemek kaşıgı domtes salçası

1 Yemek kaşığı biber salçası

1 Yumurta

3 Yemek kaşığı un

Hazırlanışı;

 Bulgur ve irmik  ıslatılır  güzelce şiştiği an içerisine yumurta salçası baharat un katılıp iyice yoğurulur sonra içine un serpili tepsiye eklenir köfteler bilye şekli verilir ortasına serçe parmak ile bastırılır   va ıkı litre su kaynatılır  içerisine atılır  köfteler üste  çıkınca suyu  süzülür ve sos hazırlanır

Sosu için;

iki diş sarımsak

iki kaşık domates

1 Yemek kaşığı   biber salçası

pulbiber

karabiber

kırmızı toz biber

tuz

yarım su bardağı ılık su

Malzemeler tavada sos olarak  kaynatılır sarımsak rendelenir  en son köftelerin üzerine  sos dökülür süslemek için maydonoz  serpilir limon sıkılır Afiyet Olsun..

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