Fellah Köftesi Nedir? Nasıl Yapılır
Fellah Köftesi Nedir? Nasıl Yapılır
2 Su Bardağı ince bulgur
2,5 Su Bardağı kaynar su
1 Su bardağı irmik
1 Yemek kaşıgı domtes salçası
1 Yemek kaşığı biber salçası
1 Yumurta
3 Yemek kaşığı un
Hazırlanışı;
Bulgur ve irmik ıslatılır güzelce şiştiği an içerisine yumurta salçası baharat un katılıp iyice yoğurulur sonra içine un serpili tepsiye eklenir köfteler bilye şekli verilir ortasına serçe parmak ile bastırılır va ıkı litre su kaynatılır içerisine atılır köfteler üste çıkınca suyu süzülür ve sos hazırlanır
Sosu için;
iki diş sarımsak
iki kaşık domates
1 Yemek kaşığı biber salçası
pulbiber
karabiber
kırmızı toz biber
tuz
yarım su bardağı ılık su
Malzemeler tavada sos olarak kaynatılır sarımsak rendelenir en son köftelerin üzerine sos dökülür süslemek için maydonoz serpilir limon sıkılır Afiyet Olsun..
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