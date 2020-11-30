Fellah Köftesi Nedir? Nasıl Yapılır

Fellah Köftesi Nedir? Nasıl Yapılır

2 Su Bardağı ince bulgur

2,5 Su Bardağı kaynar su

1 Su bardağı irmik

1 Yemek kaşıgı domtes salçası

1 Yemek kaşığı biber salçası

1 Yumurta

3 Yemek kaşığı un

Hazırlanışı;

Bulgur ve irmik ıslatılır güzelce şiştiği an içerisine yumurta salçası baharat un katılıp iyice yoğurulur sonra içine un serpili tepsiye eklenir köfteler bilye şekli verilir ortasına serçe parmak ile bastırılır va ıkı litre su kaynatılır içerisine atılır köfteler üste çıkınca suyu süzülür ve sos hazırlanır

Sosu için;

iki diş sarımsak

iki kaşık domates

1 Yemek kaşığı biber salçası

pulbiber

karabiber

kırmızı toz biber

tuz

yarım su bardağı ılık su

Malzemeler tavada sos olarak kaynatılır sarımsak rendelenir en son köftelerin üzerine sos dökülür süslemek için maydonoz serpilir limon sıkılır Afiyet Olsun..