Evde Kumpir Nasıl Yapılır?Hem lezzetli hem pratik hesaplı Bir tarif..

Evde Kumpir Nasıl Yapılır ?

Evde Kumpir Nasıl Yapılır ? Hem lezzetli hem pratik hesaplı Bir tarif..

Malzemeleri

6 adet haşlanmış orta boy patates

50 gr tereyağı

1 çay bardağı süt

yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 kavanoz garnitür

1 paket dondurulmuş mısır,

1 tatlı kaşıgı tuz

Hazırlanışı;

patatesler sıcakken soyulup ezilir içerisine tereyğı ve süt eklenerek karıştırılır sonra tuz ekleniriyice ezilen patates püresine kaşar peynirler de eklenir

sonra garnitür mısır serilir en üstte de göz kararı kaşar peyniri de eklenip küçük parçalar halinde az tereyağı da eklenip 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarıncaya dek pişirilir

Afiyet olsun..

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©