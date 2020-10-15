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En lezzetli analı kızlı nasıl yapılır?

Analı kızlı yemeği nasıl yapılır? Analı kızlı tarifi yöresel bir tariftir. Çorba olarak adlandırıldığı gibi yemek olarak da sunulabilir. Peki, analı kızlı nasıl yapılır? İşte en kolay analı kızlı tarifi

En lezzetli analı kızlı nasıl yapılır?
15 Ekim 2020 Perşembe 23:17

Analı kızlı tarifi araştırılıyor. Adana bölgesinde sıkça tüketilen analı kızlı yemeği çorbadır. Genellikle başlangıç olarak ikram edilir. Analı kızlı çorbasında küçük köfteler ile nohut bulunur. İşte analı kızlı yemeğinin malzemeleri ve yapımı...


ANALI KIZLI ÇORBASININ MALZEMELERİ NELERDİR?


Yarım bardak nohut
3 bardak köftelik bulgur
3 soğan
1,5 bardak koyun kıyma
2/3 bardak tereyağı
3 kaşık biber salçası
1 tatlı kaşığı karabiber
2 tatlı kaşığı kimyon
2,5 tatlı kaşığı tuz
250 gram dana kıyma
1 bardak un
3 kaşık sıvıyağ
5 bardak et suyu
2 kaşık domates salçası
4 kaşık limon suyu


ANALI KIZLI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?


Nohutları bir gün önceden suda bekletmek gerekiyor. Ardından bir bardak suda haşlıyoruz. Bulgur da sıcak suda 20 dakika kadar bekletilir. Ardından ince ince kıyılan soğanlar kıyma ile birlikte kavrulur. Salça ilave edilir bir süre daha kavurma işlemi devam eder. Ardından kimyon ve tuz ilave edilip karıştırılır ve soğumaya bırakılır.

Bulgur 1 kaşık biber salçasıyla yoğrulur. Ardından baharatlar eklenir. Kıyma ve un da eklendikten sonra 10 dakika dinlendirilir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp ortası açılır ve içine kıymalı harç konup yuvarlanır. Bulgurlu harcın bir kısmıyla da fındık büyüklüğünde toplar yapılır.

Kalan soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda soteleyin. Salça, et suyu, büyük köfteler ve tuzunu ekleyip 20 dakika kadar pişirdikten sonra küçük köfteler, nohut ve limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha pişirilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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