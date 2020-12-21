Yaşanan Vakalar'ın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?

2021 SSK ilaç ve muayene katılım Tutarları ne kadar oldu, Sağlık hizmetinin karşılığı SGK-SSK-Bağkur aracılığı ile ödenir fakat bunun bir miktar kalan bölümü vatandaş tarafına pay yapılarak hesaplanır bu paya katılım payı ismi verilir . Aynı durumda muayene katılım payı da SGK’nın karşıladığı miktar dışında olan ve size düşen payı ifade kapsamaktadır . Peki ilaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır? Tüm Detaylar.