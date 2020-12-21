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Yaşanan Vakalar'ın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?

Yaşanan Vakalar'ın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?

Yaşanan Vakalar'ın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?
21 Aralık 2020 Pazartesi 21:02

Yaşanan Vakalar'ın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?

Bir olayın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?

Oluşan herhangi bir can yada mal kaybı yada zararı  yaşamaları durumunun  İş Kazası olabilmesi adına

Kazayı yaşayan çalışanın sigortasının olması ,

Kaza sonunda bedence veya ruhça özre sahip bulunuyor olmak ,

Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunuyor olması,

şartlarının bir arada bulunuyor olması ile beraber , olayın Kanunun 13 üncü maddesinde bulunan durumlardan birinde ortaya çıkması halidir

Platformda, kamu iş yerlerinde , belediyelerde ve özel sektör iş yerlerinde iş yapan işçiler problemlerini , şikayetlerini ve isteklerini anlatacak.

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