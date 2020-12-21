Yaşanan Vakalar'ın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?
Yaşanan Vakalar'ın İş Kazası sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerekmektedir?
Oluşan herhangi bir can yada mal kaybı yada zararı yaşamaları durumunun İş Kazası olabilmesi adına
Kazayı yaşayan çalışanın sigortasının olması ,
Kaza sonunda bedence veya ruhça özre sahip bulunuyor olmak ,
Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunuyor olması,
Platformda, kamu iş yerlerinde , belediyelerde ve özel sektör iş yerlerinde iş yapan işçiler problemlerini , şikayetlerini ve isteklerini anlatacak.
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