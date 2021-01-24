Ücretsiz İzinlere çıkanlara maaş Desteği verilecek mi? Ücretsiz izin maaş başvurusu 2021 Ücretsiz izin maaşı Kaç lira 2021

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Ücretsiz izin maaş desteği kimlere veriliyor? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler, başvuru nasıl yapılıyor?

Corona virüsü sebebiyle birçok vatandaş iş yerlerinden ücretsiz olarak izne çıkarılmış durumda. Hükümüt yetkilileri, corona virüsü karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında işten çıkarmayı yasaklamıştı. Ancak zor günler geçiren işletmelerin sahipleri, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaya başladı. Yapılan açıklamada, ücretsiz olarak izne çıkarılan kimselere ücretsiz izin maaş desteği sağlanacağı belirtilmişti. Peki, ücretsiz izin maaş desteği kimlere verilecek? Ücretsiz izin desteği şartları neler, başvuru nasıl olacak? Ücretsiz izin destek maaşları ne kadar ve ne zaman verilecek? İşte tüm ayrıntılar…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK? Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak izne çıkarılan kimseler, ücretsiz izin maaş desteğine başvuru yapabilecek. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan kimselere de ücretsiz izin maaş desteği sağlanacak.

Nakdi Ücret Desteği nedir?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak izne çıkarılan kimseler, ücretsiz izin maaş desteğine başvuru yapabilecek. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan kimselere de ücretsiz izin maaş desteği sağlanacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Ücretsiz izne başvuru yapabilmek için herhangi bir şart aranmıyor. İşyerinizden ücretsiz olarak izne çıkarıldıysanız, işvereninizin İşkur'a yapacağı bildirim sonrası ücretsiz izin maaş desteğine hak kazanmış olacaksınız.

ÜCRETSİZ İZİN BAŞVURU NASIL OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi.

Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ PARA?

15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin maaş desteğine başvuruların yaklaşık 3 milyona yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, işlemlerin hızlı şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

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