Ücretsiz izin nakit desteği uzatıldı mı? Son ödeme ne zaman?

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILIR MI?, ÜCRETSİZ İZİN PARASI KAÇ LİRA?, ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? Ücretsiz izin nakit desteği son tarih ne zaman işte tüm detaylar..

Vatandaşlara pandemi nedeniyle verilen sosyal destekler tüm hızıyla devam ediyor. 1 yıla yakın süredir devam eden bu desteklerden biri de Ücretsiz İzin Nakit Desteği. İş yerlerinin pandemi nedeniyle kapalı olması veya faaliyetlerini yavaşlatması ile personelin maaşını ödeyemeyen işverenler, çalışanları adına ücretsiz izin nakit desteğine başvurdu. Uzun zamandır devam eden bu ödemeler önümüzdeki haftalarda da sürecek. Ücretsiz izin nakit desteği son tarih belli oldu.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Şubat ayının başında da yatan Ücretsiz İzin Desteği, 17 Ocak 2021 tarihinde 2 ay daha uzatıldı. Bu uzatılma ile birlikte ödemeler 17 Mart 2021'e kadar uzatılmış durumda.

Karar Resmi Gazete'de şöyle duyuruldu;

Eğer Mart ayında yeni bir uzatma gelmezse, ücretsiz izin parası son olarak Nisan ayının başında da yatacak. Herhangi bir uzatma kararı gelmesi durumunda sizlere duyurusunu yapacağız.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILIR MI?

17 Mart'a kadar devam edecek bu desteği uzatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılı Haziran ayına kadar yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın bu yetkinin tamamını kullanmasını bekliyor. Şubat ayını da kısıtlamalar ile geçecek olan işletmelerin toparlanması için Mart ayı yetmeyebilir. Bu nedenle verilen desteklerin bir süre daha devam etmesi beklenenler arasında.

Ücretsiz izin nakit desteği, işten çıkarma yasağı ile birlikte geliyor. 17 Mart'a kadar olan bu süreçte işletmelerin personel çıkarması da yasaklanmış durumda.

ÜCRETSİZ İZİN PARASI KAÇ LİRA?

2021 yılında gelen zamlardan ücretsiz izin desteği de faydalandı. Türkiye'de ücretsiz izin nakit destek alan 2.5 milyon vatandaşa müjde geçtiğimiz haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmişti.

Gelen son zam ile birlikte ücretsiz izin nakit desteği 2021 yılında Şubat ayından itibaren 1420 TL olarak ödenmeye başladı. Önümüzdeki aylarda uzatma durumunda benzer şekilde yatacak.

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