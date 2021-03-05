Şubat ayında Eksik Gün Nasıl Hesaplanır?, Eksik Gün Nedir?, Hangi Kuruma Ne Amaç İle Bildirilir? Şubatta Rapor Alan İşçinin Prim Günü neden 2 gün daha eksik çıkıyor?

Şubat ayı, sigortalı bildirimi yapan tüm iş yerleri için, eksik gün bildirimlerinde karmaşıklık yaratan bir ay olmaktadır. Çalışanların, 30’dan az günü olan bu ayda yaptığı devamsızlıklar, alınan raporlar ya da prim günü eksiklikleri dikkat edilmesi gereken önemli hususların bilinmesi ile doğru olarak kuruma bildirilebilir.

İlk olarak şubat ayı eksik gün bildirimi nasıl olur diye bakmadan önce eksik gün kavramını nedir, hangi kuruma bildirilir ve ne amaçla bu bildirimler yapılır konusuna değinelim.

Eksik Gün Nedir?

Eksik gün bildirimi bir çalışanın 30 günden az çalışması durumunda, kaç gün eksik çalıştığını, neden çalışmadığını ve günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evraktır. Bu bildirimin iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç sonraki ayın 23′ üne kadar yapılması zorunludur.

Bir çalışan için sigortalı olunan günler yılın her ayı 30 gün olarak kabul edilmektedir. İlgili ay ister 30 gün ister 31 gün ister 28 gün olsun sigortalının prim günü 30 gün olarak kabul edilir ve hesaplanır.

Hangi Kuruma Ne Amaç İle Bildirilir?

Prim günleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bir çalışanın ilgili bir ayda kaç gün çalıştığını ve çalışmadığını günlerin ne sebeple çalışmadığını bildirmek amacıyla hazırlanır.

Eksik Gün Nasıl Hesaplanır?

Her ne kadar SGK prim günü olarak her ayı 30 gün kabul etse de eksik gün hesaplarken takvim günü üzerinden ilerlenmektedir. Eksik çalışmalarda, ayın kaç gün olduğu önemlidir. 30 gün olan aylarda 30 günden, 31 gün olan aylarda 31 günden çalışılmamış eksik günler eksiltilerek çalışanın o ay için bildirileceği prim günü tespit edilir. Eksik gün bir personelin ilgili ayda kaç gün işe gelmediyse bu gün sayısını ilgili aydaki takvim gününden çıkartılarak bulunur.

1-Örnek

2019 Ocak ayında çalışan birinin 10 gün ücretsiz izini olduğunu varsayalım. Eksik günü kaç olacaktır?

2019 Ocak ayı 31 gün olduğu için;

31-10=21 gün prim günü olacaktır ve Eksik Günü 9’dur.

2-Örnek

2019 Nisan ayında çalışan birinin 10 gün ücretsiz izni olduğunu varsayalım. Eksik günü kaç olacaktır?

2019 Nisan ayı 30 gün olduğu için;

30-10=20 gün prim günü olacaktır ve eksik günü 10’dur.

NOT: İki örnek arasında göze çarpan en önemli detay 10 gün ücretsiz izin olduğu fakat ocak ayı 31 çektiği için 1 prim günü daha fazla olmaktadır. Bu durum 31 çeken aylarda 1 prim günü avantajı sağlamaktadır.

3-Örnek

Bu örneğimiz ise 2019 Şubat ayında çalışan birinin 10 gün ücretsiz izini olduğunu varsayalım. Eksik günü kaç olacaktır?

2019 Şubat ayı 28 gün olduğu için;

28-10=18 gün prim günü olacaktır ve eksik günü 12’dir.

Görüldüğü üzere şubat ayında da 10 gün ücretsiz izin kullanan birinin prim gün kaybı diğer aylara göre daha fazladır. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için küçük bir örneğe daha bakacak olursak;

Şubat ayında 1 gün raporu bulunan bir kişinin prim günü ve eksik günü nasıl hesaplanır?

28-1=27 gün prim günü olacaktır ve Eksik günü 3’tür.

NOT: Kişi eğer 2019 Ocak ayında 1 gün raporlu olsaydı hiç prim günü kaybı olmayacaktı, 2019 Nisan ayında 1 gün raporlu olsaydı 1 prim gün kaybı olacaktı ama 2019 Şubat ayında raporlu olduğu için 3 gün prim kaybı olmaktadır.

Şubat ayında en çok karşılaşılan sorun ise;

1 gün raporlu olan çalışanın ay sonu ücretini alırken 31 gün çeken ayda kayıp yaşanmaması 30 gün çeken ayda 1 günlük prim kaybı ile bir miktar ücretinin az alması fakat şubat ayında 1 gün rapor ile 3 günlük prim kaybı ile normalden fazla ücret kaybını yaşaması her zaman çalışanlar için kafa karıştırıcı ve olumsuz bir durum olmuştur.