SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük ve en yüksek emekli maaşları belli oldu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı kaç lira oldu? en yülsek maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı kaç lira oldu
Açıklanan enflasyon rakamı sonrasında memurların ve memur emeklilerinin maaşları belli oldu. Bunun yanında SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur'lularının da emekli maaşları belli oldu. Memurlar ile memur emeklileri 2021’in ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacakken SSK, Bağ-Kur ve Ttarım Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıldaki zam oranı yüzde 8.36 olacak.
Açıklanan enflasyon rakamına göre sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur emeklileri 2021 yılı Ocak ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Buna göre en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.536 TL'ye, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.274 TL'ye ve en düşük Tarım Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 1.718 TL'ye yükselecek.
Ayrıca, en yüksek SSK emeklisinin aylığı 9.917 TL'ye, Bağ-Kur emeklisinin aylığı 5.359 TL'ye ve Tarım Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 3.086 TL'ye yükselecek.
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