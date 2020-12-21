SİGORTASIZA 1603 TL MAAŞ! Pandemi Döneminde vatandaşa sosyal yardım yapılacak mı? 3000 tl sosyal yardım kimlere yapılacak nasıl başvurulur?

Türkiye gazetesi yazarlarından İsa Karakaş bugün köşesinde ‘Sigortasız yaşlılara 1603 TL maaş’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Belirtilen Kanun teklifi TBMM’de yasalaşırsa 65 yaş aylığı, aylık 534 TL, üç aylık 1603 TL’ye çıkacak.İşte İsa Karakaş’ın ‘Sigortasız yaşlılara 1603 TL maaş’ başlıklı yazısı Türk vatandaşı olup Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekliliği bulunmayan 65 yaş ve üstü muhtaç yaşlı vatandaşlara devlet üç ayda bir maaş vermektedir. Bu maaş için ikametgâhın bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na başvurmak gerekmektedir. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge gerekli değildir. Belirtilen vakfa başvuru esnasında verilecek formu doldurup imzalamak yeterlidir.

65 yaş üstündekilere 2017/Aralık ayı itibarıyla aylık 251 TL, 3 aylık 754 TL olarak ödenmiştir. Geliri 534 TL’nin altında olan 65 yaş ve üstü yaşlılara 2018/Ocak ayında yapılacak memur maaşlarındaki artışa göre bu aylıklar artırılacaktır. TBMM’DE YASALAŞIRSA 1603 TL OLACAK TBMM’de bulunan MHP’nin Kanun teklifinde hâlen verilmekte olan yaşlı, engelli ve korunmaya muhtaç vatandaşlarımıza yapılan bu ödemelerin memur aylık katsayısı esas alınarakhesaplanmasının bir yandan bu kesime yapılacak ödemelerin artışına ilişkin oranların düşük kalmasına yol açarken diğer yandan, yapılan ödemelerin güncel ekonomik gerçeklerden de uzak kalmasına yol açtığı gerekçesinden hareketle net asgari ücrete endekslenmesi önerilmektedir. Belirtilen Kanun teklifi TBMM’de yasalaşırsa 65 yaş aylığı, aylık 534 TL, üç aylık 1603 TL’ye çıkacaktır.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUP SGK HAKKIMI ALABİLİR MİYİM?

“İsa Ağabey, 1996-1997 döneminde vergi levhası olan birkaç iş yerinde sigortasız çalıştırılmıştım. Sigorta başlangıcımı geriye çekmek için mahkemede 10 yıl zaman aşımı olduğundan Anayasa Mahkemesine başvurup hakkımı alabilir miyim, bunun emsali oldu mu hiç?” Ömer Berk Sayın Berk, sigortasız çalıştırılmada, çalışmalarınızın geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıllık bir hak düşürücü süre öngörülmüştür. Bu süre hak düşürücü bir süre olduğundan hem iş mahkemesinde hem de Anayasa Mahkemesinde dava açma hakkınız düşmüştür. Ancak çalıştığınız süreye ilişkin elinizde çalışmalarınızı belge ve kanıtlar varsa SGK’ya başvurabilirsiniz. Sadece şahitlerle SGK hizmeti elde edemezsiniz.

ANNEM NASIL EMEKLİ OLUR?

“İsa Ağabey, benim annem 24.12.1966 doğumlu. SGK girişi 01.03.2012. Annem işten ayrılacak. Erken emekli olabilmesi için isteğe bağlı Bağ-Kur’lu mu tekrar SGK’lı bir işe mi girmesi gerekiyor. Annem kaç yaşında emekli olur?” Murat Uçan Sayın Uçan, anneniz, SSK’lı çalışması hâlinde 58 yaş ve 7000 gün primle emekli olacaktır. Hiç çalışmayıp tamamen isteğe bağlı sigortaya prim yatırarak emekli olmak isterse yine 58 yaşında ancak 7000 gün prim yerine 9000 gün prim ödemesi gerekecektir. Buna göre tercihinizi yapınız.

DOĞUM YAPAN TAŞERON İŞÇİSİNİN KADRO HAKKI

“İsa Bey, doğum iznindeyim. Taşeronumuzun sözleşmesi yıl sonu bitti. Benim kadro hakkım kaybolacak mı?” Ayşe Coşkun Sayın Coşkun, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan taşeron işçileri kadroya alınmaktadır. Siz de bu kapsamda çalışıyor iseniz doğum izninde bulunmanız kadroya geçmenize engel olmayacaktır. Doğum izninizin bitimini müteakip en geç 10 gün içinde çalıştığınız Kamu İdaresine yazılı bir şekilde başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

İŞ KAZASI DAVASINDAN FERAGAT EDEYİM Mİ?

“İsa Ağabey, 21.03.2017 tarihinde iş kazası geçirdim. SGK teftişi hâlâ devam ediyor. Avukatım da tazminat davası açtı. Bu davalardan feragat etmesem kadro hakkım kaybolur mu?” Mehmet Yücel Sayın Yücel, iş kazası geçirmenize bağlı olarak hak aramanız ve dava açmanız sizin en tabii yasal haklarınızdır. İş kazası davaları kadroya geçmeye engel teşkil etmemektedir.