SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? İşte İstihdam teşvikinden yararlanmanın yolları…

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ NEDİR? ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK, ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SGK Teşvik Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır? İşte İstihdam Teşvikinden Faydalanma Kriterleri…

SGK Teşvik Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır? İşte İstihdam Teşvikinden Faydalanma Kriterleri…

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ NEDİR?

4.ayın sonuna kadar işverenlerin gerçekleşeceği her ilave istihdamın 3 ay süresi ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet tarafından verecektir . Bu 3 ay boyunca işyerinin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler dahil edilmek üzere 3 bin 134 tl devlet karşılamakta . İş veren cebinden sıfır maliyetle bir kişiyi işe almış olacak. Ardından 9 ay süresince de devlet sigorta primlerini ve vergileri ödeme işlemlerini tamamlayacaktır . İşe alınacak kişi kadın, genç veya engelli ise 9 aylık süre 15 aya uzatılabiliyor. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olarak yer alan prim ve vergi ödeme teşviki 2 bin 712 tl olarak ödenecek."

SİGORTALI YÖNÜNDEN OLMASI GEREKEN ŞARTLAR:

• Sigortalıların; işe alındıkları süreden evvelki üç ayda 10 günden çok 5510/4-a,b,c dahilinde sigortalılıklarının olmaması,

• İŞKUR’a kayıtlı olmak ve işin olmaması

• 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

gerekmektedir.

İŞYERİ YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLAR:

• Özel sektör işverenine ait olması,

• Sigortalının işe başlama tarihinden önceki takvim senesine ilişkin işe başlatıldığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet evrakları veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ek olarak görevlendirilmesi,

• Aylık prim ve hizmet evraklarının yasal zamanı içinde SGK’ya iletilmesi,

• Zamanı gelen sigorta primlerinin yasal zamanı içerisinde tahsil edilmesi ,

• Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlar ile gecikme faize ve gecikme zammı borçlarının olmaması ,

• Çalıştırdığı şahısların sigortalı şekilde bildirmediği veya bildirdiği siğortalı çalışanların fiilen çalıştırmadığı konusunda herhangi bir tespitin olmaması , gereklidir.

DESTEK SÜRESİ

2020/Aralık ayı aşılmamak sureti ile , yardım zamanı 1 ocak 2018 yılı ile 31/Aralık /2020 tarihleri kapsamında istihdamı yapılan her bir sigortalı iş gören için 12 ay kapsamıdır . Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından çok 25 yaşından az erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli kişi olarak yer alması halinde destek 18 ay zamanı ile işleme koyulacaktır.

KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN TEŞVİKİ

31.Aralk .2020 tarihine kadar işsiz olan şahıslar iş veren özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç üst miktarı olan sosyal güvenlik primi işveren ekleri (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan ödeniyor .

FAYDALANMA ŞARTLARI

• Kişinin son 6 aydır çalışmıyor olması

• Kişinin işe başladığı süreden evvel son 6 ayın ortalama sigortalı iş yapan kişi adedine ek olarak istihdam ediliyor olması

• Özel sektör işverenlerinden biri olması

FAYDALANMA SÜRESİ

• 18 yaş ve yaşlı kadınlar için istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

• 18-29 yaş arası beyleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

• 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 aylık sürede

• Çalışmakta iken;1 Mart .2011 tarihinin sonrasında mesleki yeterlik belgesi temin etmiş olanlar, mesleki şahsın İŞKUR’a kayıtlı olması halinde destek süresine 6 ay eklenilmesi bakımından hüküm yapılmıştır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerin de bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe başlaması halinde kişinin kalan işsizlik ödeneği zamanınca asgari ücret üzerinden hesap edilen sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı dışında olmak üzere hepsi(857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmekte.

İşverene destek tanıyan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için açıklanan toplam hak sahipliği süresinden azaltılır . İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal zamanı içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal zamanı içerisinde ödenmesi şarttır . İşçinin, işten çıktığı işyerinde tekrar işe başlaması durumunda bu teşvik hükümlerinden faydalanması mümkün değildir.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Özel sektör işi kapsamında kontenjan içerisimde veya kontenjan artısı olarak ya da mecburiyet olmadığı halde engelli çalıştırmaları halinde işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren eklerinin hepsi (524,47 TL) Hazinece ödenecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi dahilinde uygulanan Asgari Ücret Desteği 2019 senesi boyunca sürüyor

İşverenler Yönünden Aranan kriterler ise özel sektör işyeri işverenleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde açıklanan kamu idareleri haricinde kalan diğer kamu işyeri işverenleri bu destekten fayda sağlayacak . Sigortalı kişiler açısından Aranan kriterlr ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun süreli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri gerçekleştirilen sigortalılar olarak açıklandı.

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