SGK SSK ve Bağkur sigortası olmayana büyük fırsat! Devlet Tarafından Verilen Yardımlar

Çocuk için sağlık yardımı: Aylık 30 TL, Üniversite: Aylık 200 TL ve ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin TL

Yakacak yardımı: Her kış 500 kilo kömür

Barınma yardımı: Başvuruya göre aylık 317 TL

Gıda yardımı: Başvuruya göre aylık 274 TL

Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa: Aylık 130 TL

Eşi vefat etmişse kadına: Aylık 250 TL

Engelli varsa, engelliye: Aylık 261 TL

Engelli 18 yaş altı ise yakınına: Aylık: 261 TL.

GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?

Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.

MAAŞLAR ZAMLANACAK

Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Üstelik bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısında artışla yükselecek.

ŞARTLAR KOLAYLAŞTI

65 yaş aylığını almak için öncelikle 65 yaş ve üzeri bulunmak gerekiyor. İkinci şart ise kişinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması. Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Üçüncü şart ise gelir durumu. Daha önce yaşlının yaşadığı hane içindeki fert başına düşen gelire bakılıyordu. Yani oğlunun ya da kızının yanında yaşayan birisi onların geliri yüksek olduğu için bu maaşı alamıyor, onların vereceği harçlıklara mecbur kalıyordu. Yapılan son değişiklikle artık yaşlının kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelirlerin toplamı ikiye bölündüğünde 609,67 liradan az çıkıyorsa, 65 yaş aylığı bağlanıyor.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAP

Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. 2019 yılı için bu tutar 1.829,02 TL çıkıyor.

Bunun 3'te 1'i de kişi başı gelir kriteri olarak kabul ediliyor. Bu da 609,67 lira çıkıyor. Asgari ücret yükseldikte, yararlanmak için aranan gelir sınırı artıyor. Şartları sağlayanların 65 yaş aylığı için başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne giderek başvuruda bulunulabilir. Yetkililer gerekli incelemeyi yaptıktan sonra en kısa sürede maaş bağlanıyor.

YAŞLI AYLIĞI 2021 ZAMMI NEDİR?

65 yaş aylığı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıkacak.

ŞARTLARI NELER?

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

DAHA ÇOK KİŞİYE HAK

65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. Yani 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa maaş bağlatıp her ay 637 lira ödeme alabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında, 2 ve 7 olanlar ayın 7'sinde, 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda 65 aylıklarını alabilecek.

DEVLET HASTANELERİ SİGORTASIZ MUAYENE ÜCRETİ

Sigortası olmayan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için muayene ücreti ödemelidir. Muayene olabilmek için öncelikle MHRS üzerinden randevu alınmalıdır. Daha sonra hastanenin ilgili kayıt bölümünden kaydını yaptırması ve vezne bölümünde muayene ücretini yatırması gerekiyor.

MUAYENE KATILIM PAYI NASIL SORGULANIR?

Muayene katılım payı sorgulama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-Devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama sayfasına girerek açılan sayfada alınan ilaçlar ile birlikte o ilaçları hangi eczaneden aldığınız görülebilmektedir. Ayrıca bu sayfada ilaç katılım payı ve muayene katılım payı yazmaktadır.

SİGORTALI MUAYENE ÜCRETLERİ

Sigortalı olarak çalışanların devlet hastanelerinde muayene ücretleri 2019 yılı itibarıyla 6 lira oldu. Geçtiğimiz sene 5 TL olan ücret yüzde 20 zamlandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise 7 lira olan ücret, üniversite hastanelerinde 8 lira oldu.

Sigortalı kişilerin muayene ücretleri reçeteye yansıtılır ve eczanelerde ilaç alınırken bu ücret de tahsis edilir.