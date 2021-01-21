SGK'nın işten çıkış kodları ve anlamları İşte 20 milyon çalışanı ilgilendiren işten çıkış kodları!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işten çıkış kodları nelerdir? İşten çıkış kadları niçin önemlidir?

İşten çıkış kodları işverenler tarafından çalışanların iş akitlerinin hangi nedenle son bulduğunun, SGK sisteminde yer alan kodlarla Kurum’a bildirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanlar için SGK işten çıkış kodları çalışanın hangi sebeple iş akdinin sonlandırıldığını özetleyen kodlar olmakla beraber, iş akdinin sonlanmasından sonraki süreçte çalışanın sahip olacağı ya da kaybedeceği hakları da belirlemektedir.

İŞTEN ÇIKIŞ KODU NEDEN ÖNEMLİ?

İşten çıkış kodu çalışan açısından bir çok öneme sahiptir. İş akdinin neden, hangi sebeple ve hangi tarafın isteğiyle sonlandığını anlatmakla beraber, fesih sürecinden sonra çalışanın hangi haklara sahip olup olmayacağını da belirler.

TAZMİNATLAR ÇIKIŞ KODUNA BAĞLI

Çalışanlar bu çıkış kodlarına göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp almayacağı belirlenir. Bu nedenle SGK'nın işten çıkış kodunun doğru olarak girilmesi çok önemlidir. Yanlış bir kod girişi işçi ve işverene birçok yaptırımıda beraberinde getirir.

SGK'nın işten çıkış kodları şu şekildedir: