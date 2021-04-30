SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.

• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.

• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.

• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.

3600 Günden Erken Emeklilik Yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için sigorta başlangıç tarihi ve 15 yıllık sigortalılık süresi dikkate alınır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim günün doldurulması halinde kadınlar 58; erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim gününü tamamlaması gerekir. Aynı şekilde Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmaları lazımdır.