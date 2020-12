SGK Hizmet Dökümü, Online SGK-SSK sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Anlık hizmet uygulamaları ile vatandaşların en yeni sigorta bilgilerine anlık ulaşabilme imkanı tanıyor . SGK’nin hizmet dökümüyle, toplam prim gün sayısına, işe giriş tarihine ve işten çıkış zamanında internet üzerinden kolayca erişebiliyor SSK sorgulama işlemini nasıl ve nereden yapabileceğinize dair bilgiler işte herşey

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Resmi web sitesi üzerinden online hizmet uygulamaları ile çok kısa zamanda en güncel sigorta bilgilerine web sitesi aracılığı ile anında ulaşabilme imkanı tanımakta. Sigortalı her vatandaşın, sigorta ve emeklilik işlemleri ile alakalı bilgilere ulaşabilmesine olanak tanıyan SGK online hizmet uygulaması, pek çok işlemin internet üzerinden yapılabilmesini sağlıyor. Bu hizmet vesilesi ile SGK’nin iş yükü en aza indiriliyor ve kurumun diğer konularla alakalı işleyişinin daha hızlı gerçekleşmesine etki sağlıyor. Günümüz modern teknolojileri internet erişimini her an ulaşılabilir yaparken , digital hizmet ağları da online hizmetlerden en pratik şekilde yararlanma olanağı tanımakta .

E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Sorgulama İşlemi

Son birkaç aydan itibaren SGK’nin resmi web sayfasında yer alan E-SGM portalının bakımda bulunması kaynaklı , şifresiz SSK sorgulama işlemi yapabilen sayfaya şu günlerde erişim yapılamamakta. SSK dökümü ile alakalı merak ettikleri ya da ihtiyaç duydukları bilgilere internet üzerinden turkiye.gov.tr adresindeki e-devlet uygulaması üzerinden erişim sağlayabilen kişiler , bu uygulamadan en güncel sigortalılık bilgilerine ayrıntılı şekilde ulaşım sağlayabiliyor.

-Devlet sistemindeki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ‘4A hizmet bilgisi’ ekranından; SSK işe ilk giriş, SSK sigorta prim ödeme, SSK hizmet süresi, SSK müstahaklı durumu ve diğer tüm bilgilerine ulaşılabiliyor. Kimlik doğrulaması istenen turkiye.gov.tr sitesine ‘e-Devlet şifresi ile giriş’, ‘mobil imza ile giriş’, ‘elektronik imza ile giriş’ ve ‘T.C. kimlik kartı ile giriş’ giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak giriş yapılıyor ve ekstra bilgi girmeye gerek kalmadan SSK hizmet dökümünü öğrenebilme imkanına sahip olunabiliyor.