SGK'dan açıklama geldi! Zam yapıldı! BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMELERİ 2021

Gelen bir son dakika haberine göre SGK'dan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu SSK ve BAĞ-KUR'lu kapsamında vefat edenler için verilen hak sahibi dul ve yetimlere ödenen aylıkların miktarı arttırıldı. seçimle gelen belediye başkanları na 2 yıl boyunca görev yapan belediye başkanlarına makam, temsil ve görev tazminatı ödeniyor. İşte ödeme miktarları

Anne babası ya da eşinden dolayı bağlanan aylıklar, sigortalı olarak çalışıldığı ve vefat edilen tarihe göre değişkenlik gösterebiliyor. İşte merak edilen detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 yılının ilk yarısında uygulanacak olan SSK Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek olan miktar belirlendi. Buna göre 2000 yılından sonra hizmetleri olup, Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine verilecek olan en düşük aylıklar şu şekilde ifade edildi:

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak aylıklar 3.040,88 TL’den az olamayacak.

Aynı zamanda vergi iadesinin yerine emekli aylığından yararlananlar dul ve yetim aylığı alanlara 2008 yılından beri düzenli olarak ödeme yapılıyor. Ödemeler şu şekilde:

Ocak ve Haziran ayı için aylık veya geliri 1.554,72 TL’den az olan kişilere yüzde 5, 1.554.72 TL’den fazla olanlara ise yüzde 4 oranından hesaplama yapılacak.

SEÇİMLE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMELERİ

2008 yılından önce seçimle gelen ve 2 yıl boyunca görev yapan kişilere makam, temsil ve görev tazminatı ödeniyor. İşte ödeme miktarları:

Belediye başkanlarına 1.160,50 TL makam tazminatı, 2.818,36 TL temsil tazminatı verilecek.

İl belediye başkanlarına 994,72 TL makam tazminatı ve 2.486,79 TL görev tazminatı ödenecek.

İlçe ve ilk kademedeki belediye başkanlarına 497,36 TL makam tazminatı 1.492,07 TL görev tazminatı ödenecek.

Belde belediye başkanlarına ise 248,68 TL makam tazminatı, 1.234,40 TL görev tazminatı ödenecek.

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