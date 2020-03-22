Korona Virüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler iyice arttırıldı. Maaş promosyonu zamanı olduğu için artan banka farklılığı işlem ve başvuruları e-Devlet' üzerinden yapılabilecek . Tüm emekliler, istek halinde maaşların evde verilmesi hizmetinden faydalanacak .
SGK, 143 Hizmeti E-Devlet Üzerinden Vermeye Başlayacak
Özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler iyice arttırıldı. Maaş promosyonu zamanı olduğu için artan banka farklılığı işlem ve başvuruları e-Devlet' üzerinden yapılabilecek . Tüm emekliler, istek halinde maaşların evde verilmesi hizmetinden faydalanacak .
Maaş promosyonu zamanı bulunduğu için artan banka farklılığı başvuruları e-Devlet'ten olabilecek . Tüm emekli kişiler , talep etmeleri durumunda maaşların evde ödeme hizmeti verilmesi faydalanabilecek .Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamalarca , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili işyerleri katılımıyla hayata geçirilen koronavirüs toplantısının sonrasında bulunan tedbirleri bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği yönergesi hazırlandığı açıklandı.
MAAŞ ÖDEMELERİ EVDE YAPILABİLECEK
Koronavirüs koruma tedbirleri arasında özellikle yüksek risk grubundaki yaşını almış kişiler için elektronik ortamda işlemler büyütüldü. Maaş promosyonu dönemi içerisinde olduğu için çoğalan banka değişikliği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri durumunda maaşların evde ödenmesi hizmeti de yer alacak.
Sağlık Bakanlığınca bilimsel hazırlıklar yapılarak yeni tip koronavirüs dolaşımının Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde engellendiğine değinilen genelgede, "Ülkemiz, şuana kadar uygulamaya alınan etkin önlemler faydasınca salgına karşı en çok tepkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri içerisinde en baş sırada bulunmaktadır Bununla beraber de Bakanlığımız aracılığı ile hastalığın birden çok ülkeye çoğalması başladığı zamandan başlayarak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli önlemlerin alınması adına birçok defa sözlü ve yazılı talimatlarda ödenmiştir." ifadeleri açıklandı
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