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Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaçlarda yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaçlarda yeni dönem
12 Aralık 2021 Pazar 16:52

'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık ilçlar için de 'acil kullanım onayı' verilebilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) hazırlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'da yer alan habere göre, düzenlemeyle halk sağlığı tehditlerine karşı acil durumlarda kullanılacak ilaçlar için 'acil kullanım onayı' verilmesine imkan sağlandı.

Değişikliklerle ruhsatlandırma süreçlerinde karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi ve güncel sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı cevap oluşturulabilmesi amaçlandı.

Yaşamı tehdit eden veya ciddi derecede engellilik yaratan hastalıkların tedavisi, önlenmesini veya teşhisini amaçlayan ilaçlar için de bu prosedür uygulanabilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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