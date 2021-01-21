Ölen sigortalının anne babası ölüm aylığı alabilir mi?

ANNE-BABAYA HANGİ ŞARTLARDA MAAŞ BAĞLANIR "Çocuğumu üç hafta önce trafik kazasında kaybettim. Oğlumun bir çocuğu da yetim kaldı. Benim eşim SSK maaşı alıyor. Ölen çocuğumdan dolayı bana maaş bağlanır mı?"

ANNE-BABAYA HANGİ ŞARTLARDA MAAŞ BAĞLANIR

Temel koruma birimi olarak aileyi ön planda tutan ölüm sigortası, diğer sigorta kollarından farklı olarak sigortalının kendisine değil, ölümünü müteakip geride kalan hak sahiplerine sosyal güvenlik garantisi sağlar. Reform Yasası, Türk toplumunun aile ve sosyal yapısını gözeterek sigortalının eşi, çocukları, anne ve babasını hak sahibi olarak belirlenmiştir.

Reform Yasasının yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren ölen sigortalının anne-babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için dört temel şartın sağlanmış olması gerekiyor.

-İlk şart, aylık talep eden anne ya da babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirin asgari ücretin net (2.103,98 TL) tutarından az olması şart.

-Ölen çocuğundan dolayı anne ya da babaya diğer çocuklardan kazanılan gelir ve aylıklar hariç herhangi bir gelir veya aylık bağlanmamış olmalıdır. Anne ve babadan birisi emekli aylığı alıyorsa diğeri belirttiğimiz şartları sağlıyorsa ölüm aylığı alabiliyor.

-Hak sahibi eş ya da çocuklardan artan hisse bulunması gerekiyor. Sigortalının çocuk sayısı ikiden az ise anne ve baba için artan bir hisse bulunuyor. Ancak 65 yaşın üstünde olan anne-babaya diğer şartları sağlamak şartıyla artan hisse şartı olmasa dahi aylık bağlanıyor. Bu durumda diğerlerinin hissesinde bir indirim yapılarak anne babaya maaş ödeniyor.

Anne ve babanın gelirlerinin kişi başına düşen tutarı asgari ücretin net tutarı olan 2.103,98 TL'nin altında olması yanında anne-babanın emekli veya dul-yetim aylığı yoksa ve artan bir hisse de varsa anne-babaya yüzde 25 oranında aylık bağlanacaktır. Hem anne hem de babaya aylık bağlanması halinde hisseler yüzde 12,50 oranında olacaktır.

REFORM YASASI ÖNCESİ ÖLÜMLERDE ŞARTLAR FARKLI

Reform Yasasının yürürlüğe girmesinden önce anne ve babaya ölüm aylığı bağlanması hususunda bir defa esaslı değişiklik yapıldı. Reform Yasasındaki değişiklikle birlikte üç tarih aralığı söz konusu oldu. Bu aralıklar ölüm tarihine göre belirleniyor. Ölüm aralıkları, 6 Ağustos 2003 öncesi ölüm, 6 Ağustos 2003-30 Eylül 2008 arası ölüm, 1 Ekim 2008'den itibaren ölüm olarak farklı sonuçlar meydana getiriyor.

6 Ağustos 2003 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arasında ölen sigortalının anne-babasına, sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlandıktan sonra artan hisse bulunması halinde, sigortalı çalışmaması, 65 yaş aylığı almaması şartıyla ölüm aylığı ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi sigortalı bir işte çalışmadı-ğı (sigortalı) veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almadığı sürece aylık bağlanır. Artan hisse bulunmaması halinde anne babaya aylık bağlanmıyor.

6 Ağustos 2003 tarihinden önce ölen sigortalının anne babasına aylık bağlanabilmesi için geçimin sigortalı tarafından sağlanması şartı aranıyor. SGK denetmenleri tarafından yapılan inceleme sonucu anne babanın geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı anlaşılırsa ölüm aylığı bağlanıyor.