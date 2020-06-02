Ne Zaman Emekli Olabilirim, Ne kadar emekli alacağım? İşte Soruların Hesaplama Formülü...

Ne kadar emekli Olacaksınız? ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte hesaplama formülü...
Ne kadar emekli Olacaksınız? İşte hesaplama formülü...
Aylık prime esas kazancım 14.912 TL; Ne kadar emekli maaşı alırım?
25.10.1959 tarihinde doğdum. Ortalama Yıllık Kazancım 43.174, Ortalama AylıkKazancım ise 14.912, Aylık Bağlama Oranım 85.00 Aylık Bağlama Oranı 2; 90,50, Aylık Bağlama Oranı 3; 84,08
2000 Öncesi 7.844 gün, 2000-2008/10 Arası 3.150 gün ve 2008/10 Sonrası 4140 gün olmak üzere toplam 15134 gün sigortalı hizmetim var. Ne kadar emekli maaşı alırım?
Yukarıda yer verilen bilgilere göre 15.05.2020 tarihi itibariyle 8.589 TLemekli maaşı ve 344 TL ek ödeme olmak üzere toplam 8.933 TL toplam emekli maaşı alırsınız.
Siz de aşağıdaki bilgileri doldurarak kendi maaşınızı hesaplayabilirsiniz.
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