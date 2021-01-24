Nakdi ücret desteği başvurusu Sosyal Yardım kimlere yapılacak? 2021 Pandemi Sosyal yardım başvurusu nerden nasıl yapılır?

Nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılacak? korona virüsü nedeni ile nakit yardımı ne zaman ve nasıl yapılacak,1000 tl yardım kimlere yapılacak Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi destek ücreti başvurusu nasıl yapılır?

Nakdi Ücret Desteği Tanımı Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.



Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanacak Kişiler 17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.



Ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları İşçinin; 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak, Koşullarını birlikte taşıması gerekir.



İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilmiş olmak,

Hak etme koşullarını taşımama nedeniyle işsizlik ödeneğinden yararlanamamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak.

Nakdi Ücret Desteği Yararlanma Süresi Nakdi ücret desteği, ilgililerin Kanunda sayılan diğer şartları taşımaları halinde; 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreyi

Kapsar.

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır. Nakdi Ücret Desteği Başvuruları Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden işveren tarafından yapılır. İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için; 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR’a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir. 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR’a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunmayan işsizlerin, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunması yeterlidir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin ilgili ayda ücretsiz izne çıkarılan kişi ve gün sayısı bildirimleri, aylık olarak, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır.



4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilmelidir.



Nakdi Ücret Desteği ödeme miktarı ve süreleri ile genel sağlık sigortası primleri Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder.



Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenir. Nakdi ücret desteği ödemeleri ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 8’inden itibaren yapılacaktır.



Nakdi ücret desteğinden yararlananların, destekten yararlandıkları süre boyunca genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.



Nakdi Ücret Desteğinin kesileceği durumlar

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.



Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.



Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Bakan Selçuk: “5 Nakdi Sosyal Destek Programımız ile Yaklaşık 99 Milyon TL Ödeme Yapacağız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Destek

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

Asker Çocuklarına Yaklaşık 482 Bin TL Destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.

89 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına 57,2 Milyon TL destek

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, “90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız” diye konuştu.

İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetimler İçin 12 Milyon TL Ödeme Yapacağız

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

Kronik Rahatsızlığı Olan 2 Bin İhtiyaç Sahibine 3,2 Milyon TL Yardım

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız” şeklide konuştu.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

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