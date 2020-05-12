Malulen emeklilik Şartları Ne? Psikiyatri hastalarında malulen emeklilik patlaması!

Malulen emekliliğe esas alınan hastalık grupları, En çok malulen emekli olan hastalar, Bakıma muhtaç hastalarda sigortalılık süresi şartı var mı ?, SGK uygulamasında en kolay ve en erken emeklilik sağlayan emeklilik çeşiti malulen emeklilik İşte Detaylar

Malulen emeklilik, SGK uygulamasında en kolay ve en erken emeklilik sağlayan emeklilik

çeşitlerinin başında gelmektedir.

Normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basit

ve azdır. Hatta yaş şartı bile yoktur…



Malulen emekliliğe esas alınan hastalık grupları



Malulen emeklilikte hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak temel şarttır.

SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji, göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları yer almaktadır.



Bakıma muhtaç hastalarda sigortalılık süresi şartı yok





Yukarıda saydığımız hastalıklarından birine veya birkaçına yakalanmış olup 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.

Çalışamayacak durumda bulunan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmamaktadır. 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması yeterlidir.



En çok malulen emekli olan hastalar





"SGK, en çok hangi hastaları malulen emekli yapmaktadır?" sorusunun cevabı aşağıda yer verdiğimiz SGK istatistiklerinde yer almaktadır. Hemen belirtelim her yıl yayınlanan istatistiklere bakıldığında bu sorunun cevabının değiştiği görülmektedir.



2018 YILINDA EN ÇOK MALULİYET VERİLEN HASTALIK/ARIZA



2018 yılı istatistiklerinde birden fazla hastalıkları bulunan çalışanlar %21,4 oranı ile açık ara ilk sırada bulunmaktadır. Bu çalışanları ikinci sırada %16,8 oranı ile onkoloji diğer bir ifade ile kanser hastaları izlemektedir. 2017 yılında üçüncü sırada kalp hastalıkları gelmekte iken en son verilerde bu hastalıkların yerine nöroloji hastaları, dördüncü sırada psikiyatri hastaları yer almıştır. Kalp hastalıkları ise beşinci sıraya geriledi. Bu hastalıkları ise sırasıyla göz, solunum yolları hastalıkları ile aşağıdaki tabloda yer verilen hastalıklar izlemiştir.



2019 YILINDA EN ÇOK MALULİYET VERİLEN HASTALIK/ARIZA



2019 yılı istatistiklerine bakıldığında ise ilk sırada yer alan birden fazla hastalıkları bulunan çalışanlar yerine onkoloji hastalarının yer aldığı görülmektedir.



Psikiyatri hastalarında malulen emeklilikte %100’e yakın artış



Malulen emeklilik denilince genellikle bedensel rahatsızlıklar akla gelmektedir. Yukarıda yer verdiğimiz tablolarda görüleceği üzere malulen emekliler arasında psikolojik hastalıkları olanların önemli bir yere sahip olduğu açıkça görülmektedir.

Psikiyatri hastalarının en çok malulen emekli olanlar arasında 2017 yılında 4. sırada, 2018 yılında 3. sırada yer bulduğu görülmektedir. 2019 yılında ise 2. sıraya kadar yükseldiği görülmektedir.

En çok maluliyet verilen hastalıklar arasında psikiyatri hastaları 2018 yılında %12,3 iken 2019 yılında %24’e kadar yükselmiştir. Bu durumda bir yıl içinde malulen emekli olan psikiyatri hastalarının sayısı %100’e yakın artışla deyim yerindeyse âdeta patlama yaşamıştır.