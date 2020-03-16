Maktu aylık nedir? Kimler Maktu Aylık Alır, Hastalık, izinli veya sair nedenler ile mazeretli bulunduğu hallerde dahi aylığın tam şekilde ödenmesi durumundaKİ AYLIĞA VERİLEN İSİM NEDİR?

Maktu Aylık Nedir?

Maktu aylık nedir? Kimler Maktu Aylık Alır, Hastalık, izinli veya sair nedenler ile mazeretli bulunduğu hallerde dahi aylığın tam şekilde ödenmesi durumundaKİ AYLIĞA VERİLEN İSİM NEDİR?

Maktu aylık nedir? Hastalık, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığın tam olarak ödenmesi haline maktu aylıkla çalışma denir. Hastalık, doğum ve sakatlık iznini zorunlu hallerde kullanan kişilere aylığı tam ödenenlerin aldığı geçici iş göremezlik ödeneği ve maktu aylık mahsuplaşması nasıl yapılmaktadır? Hastalık,doğum ve sakatlık gibi izinli veya benzer nedenler ile mazeretli bulunduğu hallerde dahi işçiye aylık maaşının tam şekilde ödenmesi durumunda maktu aylıkla görev alan ve Rapor sebebi ile iş göremezlik parası alan işçi bu ödeneği işyerine iade yaparak maktu aylığını tam şekilde almaktadır.

İkincisi, ücretin nakden ödenmesi olup, ücretin aynı olarak, diğer bir deyişle para dışında kıymetli eşya olarak ödenmesi söz konusu değildir. Üçüncüsü ise, ücretin haftalık, 15 günlük, aylık gibi belirli bir dönemi içeren bir ödeme olmasıdır.

Raporu nedeni ile iş göremezlik ödeneği alan işçi bu ödeneği işyerine iade ederek maktu aylığını tam alır.

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