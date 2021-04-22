Kısa çalışma ödeneği uzatıldı (Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona erecek?)

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'' açıklamasında bulundu. Ayrıca, turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresi uzatılıyor.

Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Buna göre tüm sektörleri kapsayacak şekilde; Nisan, mayıs, haziran aylarında kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilecek. Erdoğan Beştepe'de kabul ettiği turizmcilere KDV indirimi müjdesi de verdi.

Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması çok kıymetli. Uzatma kararına tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. İşçi ve işverenleri destekleyen uygulamanın devamı için teşekkür ediyoruz" denildi.

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