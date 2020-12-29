İşsizlik maaşına zam! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor 2021 yılı işsizlik maaşı

2021 yılı işsizlik maaşı kaç lira oldu 2021 yılı işsizlik maaşı belli oldu işte yeni işsizlik maaşı

İşsizlik ödeneği tutarı, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40’ıdır. Dolayısıyla asgari ücret artışı işsizlik ödeneğinin hem tabanını hem de tavanını arttırmıştır. Buna göre tavan 2.862 TL, tabanı ise 1.431 TL olmuştur. Yine asgari ücret artışı sigorta primine esas kazanç tavanını da arttırmıştır.

Buna göre hem SSK hem de Bağ-Kur’luların sigorta primine esas kazanç tavanları 3.577,5 x 7,5 = 26.831,25 TL olmuştur.