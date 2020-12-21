İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır ?, İş Kazası Bildirim Süresi Nedir?, İş Kazası Bildirimi Nereye Yapılır ?, İş Kazası Bildirmeme Cezası, İş Kazası Bildirimi Yapmak Yeterli Mi ?, İş Kazası Bildirimi Nedeniyle Denetleme Yapılır Mı ?, Hangi İş Kazaları İçin bildirim Yapılmalıdır ?

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır ?

İş kazası, farklı mevzuat ve kuruluşlara göre farklı şekillerde tanımlanmıştır ancak tüm tanımların buluştuğu ortak nokta çalışanların veya işyeri unsurlarının zarar gördüğü olumsuz olaylara iş kazası denilmesidir. Türkiye’de ise kaza tanımının yanında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile hangi kazaların iş kazası olabileceği de belirlenmiştir.

Bunlar bilindiği üzere aşağıdaki gibidir;

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle,

Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan,

olaylara iş kazası denir.

İş Kazası Bildirim Süresi Kaç gündür ?

İş kazaları, oluştuğu zamandan itibaren yaşandığı süreden itibaren 3 iş gününde Sosyal Güvenlik Kurumu’na muhakak söylenmelidir . Yani pazartesi günü olan bir iş kazası için perşembe günü gece yarısına kadar bildirim yapılmalıdır.

İş kaza bildirimi süresini hesaplarken sadece iş günleri üzerine katılmalıdır. Yani cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri 3 günlük bildirim süresinin üzerine koyulur.

İş kazası bildirimi anlamında SGK Müdürlükleri genellikle bildirim zamanını kazanım olduğu günü de üzerine katarak hesaplamakta ve ceza işlemi hayata geçirecektir . Bu gibi hallerde 5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun 13. Maddesi gerekçe sunulrak itiraz oluşturulabilir.

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

İş Kazası Bildirimi Hangi Kuruma Yapılmaktadır ?

İş kazaları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na İnternet ortamda veya bizzat müracaat olarak yazılı şekilde bildirim gerçkleştirilir.

Elektronik ortamda gerçekleşen bildirimleri e-devlet sayfasından tamamlayabilirsiniz . İnternet ortamında da gerçekleşen bildirimlerde başka bildirim yapılmasına gerek kalmamaktadır.

Elektronik ortamda iş kazası bildiriminde bulunmak için E-bildirge şifresi sahibi olmanız şarttır . Ayrıca elektronik ortamda iş kazası bildirimi sadece 4A dahilinde sigortalı olan çalışanlar için gerçekleşebilir . E-bildirge şifresi yoksa ve diğer sigortalı kişilerin işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğrudan başvurarak gerçekleşir .

Yabancı uyruklu çalışanların yaşamış olduğu iş kazalarında ise elektronik ortamda bildirim yapmak gerekli değildir. Bu sebeple SGK müdürlüğüne 3 iş günü içinde başvuru yaparak iş kazası bildirimi gerçekleşecektir .

Patronlar , iş kazası konu bildirimleri 3 iş günü içinde olmaması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş kazası bildirmeme cezası verilmelidir . 2019 senesi iş kazası nı aktarmama cezası her geç bildirim için asgari olarak 3825 TL’dir. Ancak işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan kişi sayısına göre uygulanacak idari para cezası tutarı farklılık yaratabilir.

Bu hususa göre 2019 senesi iş kazası geç vakitte bildirilenler dolayı gerçekleşecek idari para cezası tutarları aşagıda olacaktır;

Çalışan Sayısı Tehlike Sınıfı 10’dan Az 10 – 49 50 ve Üzeri Az Tehlikeli 3.825 TL 3.825 TL 5.737 TL Tehlikeli 4.781 TL 5.737 TL 7.650 TL Çok Tehlikeli 5.737 TL 7.650 TL 11.475 TL

Fakat iş kazası bildirmeme cezası sadece idari para cezası ile sınırlı değildir. SGK, iş kazası geçiren çalışan için yaptığı sağlık harcamalarını ve bağladığı aylık ödemeleri de işverenlerden tahsil etme yoluna gitmektedir.

Sağlık kuruluşlarının da iş kazalarını SGK’ya bildirme mecburiyeti vardır. Bu sebeple işverenlerin bildirmediği iş kazaları, SGK aracılığı ile hastaneler aracılığı vasıtası ile öğrenilmekte ve işverenlere idari cezalar yaşamaktadır. Bu sebeple her türlü iş kazası için mutlaka bildirim yapımı zorunludur.

Hangi İş Kazaları İçin bildirim Yapılmalıdır ?

İşyerinde veya iş yaparken meydana gelen ve çalışanı fiziken veya ruhsal açıdan zarara uğratan her türlü olumsuz olay iş kazası olarak değerlendirilir. Bu nedenle çalışan kazadan sonra işe devam etsin veya etmesin her türlü olumsuz olay iş kazası olarak bildirilmelidir.

Burkulma, incinme ve hatta kırık gibi bazı sağlık problemleri, olayın olduğu an fark edilmeyip daha sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda çalışan mesai saati dışında hastaneye gidip durumu anlattığında hastaneler iş kazası olarak bildirim yapmaktadır. Bu gibi durumlarda idari para cezası ve sağlık masrafları ile yüz yüze kalmamak için iş kazası bildirimi yapılmalıdır.

Bunun yanında kişisel sağlık problemi olarak değerlendirilebilen kalp krizi, beyin kanaması, ani bayılma veya sinir krizi gibi rahatsızlıklar da iş kazası olarak bildirilmelidir.

İşveren çevresi tarafında bu tür rahatsızlıkların iş ile ilgili olmadığı düşünülüp iş kazası bildirimi yapılmamaktadır ancak bu tür olaylarda SGK iş-iş kazası bağını kurmaktadır. Dolayısıyla işveren için bir sorun teşkil etmemektedir.

İş Kazası Sebebi ile Denetleme Yapılır Mı ?

Fazla sayıda iş kazası bildirimi sebebi ile SGK aracılığı ile müfettiş denetimi yapıldığı düşüncesi adına ciddi olmayan olayların aksedilmesi olmamaktadır. Ancak SGK’nın böyle bir uygulaması yoktur . Fakat ciddi iş kazası yaşanan bir işyerinin müfettişler aracılığı ile denetlenmesi son derece iyidir .

Ancak müfettiş araştırması kaçmak dışında iş kazalarını engelleyici tedbirler almak çok daha mühim kalıcı sonuca çıkacaktır . İş kazaları, hastane bildirimleri veya personel şikayeti neticesinde zaman içinde mutlaka meydana çıkacaktır . Dolayısıyla iş kazasını iletmemek , işveren için kazançlı sayılmayacaktır.

İş Kazası Bildirimi Yapmak Yeterlimidir ?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. hukukunca , işverenlerin iş kazalarının kayıtlarını tutup gerekli tedbirler için inceleme yapmaları şarttır. Bu mecburiyet , iş kazalarını SGK’ya bildirim zorunluluğu ile bir tutulmaktadır .

İş kazalarının kayıtlarını yazıp , kazaların gerçekleşme sebepleri, görgü şahitlerinin açıklamaları , olay yeri fotoğrafları ve olası kaza hallerinin tekrar etmemesi için alınması gereken tedbirleri belirtildiği bir iş kaza raporu hazırlanmalı ve gizli tutulması . Bu esnada da işyeri içinde https://www.kamusaati.com/sık kaza olan bölümler ve faaliyetler tespit edilip önlemler alınabiliyor .