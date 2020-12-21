hangi meslekler erken emekli olur? erken emekli olacak mesleklerin tam listesi Erken Emeklilik Konusunda Hangi Sigortalılar Yararlanabilir? Hangi şartlarda fiili hizmet süresi zammından yararlanılabilir ?

Erken Emeklilik Konusunda Hangi Sigortalılar Yararlanabilir?

- Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden oöakinelerle olmadığı durumda ) görev alanlar .

- Basınçla gerçekleşen cam işlerinde (cam tazyiki işleri) görevliler.

- Ayna camı sanatında potalı cam dökümü cama şekil verme (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla götürülmemesi durumunda ) görevli olanlar.

- Camı fırının üstünden alma işlerinde görevler .

- Asitle hak ve vernik boya işlerini yapanlar .

- Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla gerçekleşen işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) görevliler .

- Pota ve taş kısımlarında görülen işleri yürütenler .

-Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.

- Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.

- İlkel maddeleri , ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerini yapan kişiler.

- Otomatik fırınlarda pişirme işlerini yapanlar.

- Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.

- Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.

- Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.

- Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.

- Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.

- Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

- Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

-Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.

- Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.

- Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.

- Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.

- Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.

- Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.

- Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.

- Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.

- Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.

- Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.

- Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.

- Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.

-Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.

-Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.

-Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.

- Dalgıçlık yapan şahıslar .

-Subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler kısacası askeriye

-Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.

-Yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar.

- Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında kararlı ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde bulunanlar diğer görevleri yerine getirenler.

- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler konusunda Kanun dahilinde sağlık meslek mensubu olan ve insan sağlığı için kollayıcı , teşhis, tedavi ve rehabilite etmek adına hizmet verenler .

Hangi şartlarda fiili hizmet süresi zammından yararlanılabilir ?

Kanunun 40 ıncı hususu dahilinde sayılan iş veya görevleri sürdüren sigortalıların fiili hizmet süresi içerisinde faydalanması , yasada belirtilen işyerlerinde ve belirtilen işleri fiilen yapması şartları beraberinde gerçekleşmesine ait bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile fiili hizmet alanı zammından, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri dahilinde görev alan ve fiilen 40 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tabloda belirtilen görevleri yapmaları sebebi ile işlerin risklerine maruz kalan sigortalı kişiler fayda sağlayacaktır.

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