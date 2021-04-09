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E-devlet iban güncelleme ekranı sizlerle!

İşsizlik maaşı alan binlerce vatandaşın Mayıs ayı ödemeleri covid-19 sebebiyle banka hesaplarına yatırılıyor. Bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına işsizlik maaşı alanların IBAN numaralarını İŞKUR'a bildirildi.

E-devlet iban güncelleme ekranı sizlerle!
09 Nisan 2021 Cuma 23:05

İŞKUR'dan alınan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi ödemelerin yapılabilmesi için kişinin iban bilgilerini güncellemiş veya kaydetmiş olması gerekiyor. E-devlet iban güncelleme ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

İŞKUR İBAN NUMARASI NASIL KAYDEDİLİR?

İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.

İŞKUR E-DEVLET IBAN KAYIT VE GÜNCELLEME EKRANI


Kaynak: Kamu Saati Özel
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