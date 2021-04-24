Bakan Bilgin açıkladı! Ücretsiz izne çıkana 2.145 lira destek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. 30 Haziran’a uzatılan kısa çalışma ödeneği, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak ve geriye dönük uygulanacak. Haktan faydalananlar en düşük 2.146 lira alacak. Karar, mart ayında kısa çalışma yapmasa da kısa çalışma ödeneği hakkı olup ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanları kapsıyor. Bu kapsamda olanlar 1.500 lira nakdi ücret desteği yerine önceki aylarda aldıkları kısa çalışma ödeneğini almaya devam edecek. İşte haberinin ayrıntıları...

Milyonlarca çalışan ve işverene nefes olan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) 30 Haziran'a uzatıldı, karar 1 Nisan'dan itibaren geriye dönük olarak uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma süresinin 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldığını söyledi. Karar, mart ayında kısa çalışma yapmasa da kısa çalışma ödeneği hakkı olup ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanları kapsıyor. Bu kapsamda olanlar 1.500 lira nakdi ücret desteği yerine önceki aylarda aldıkları kısa çalışma ödeneğini almaya devam edecek.

31 OCAK BAZ ALINDI

Karar, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerini kapsıyor. Karar daha önce yapılan iki başvuruda yer alan işçiler ile işletmeler için uygulanırken, yeni başvuru alınmayacak. Bugün en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı 2.146 lira en üst sınır da 5.366 lira olup uzatmadan mevcut başvurulardaki işçiler, işletmeler için uygulanacak.

Uzatılan süre için yeni uygunluk tespiti yapılmayacağını söyleyen Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.

İŞKUR'A BİLDİRİM YETERLİ

Bakan Bilgin, "İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak Mart 2021'de kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR'a gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir" dedi. Bilgin ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

750 BİN ÇALIŞAN İZİNDE

Düzenleme mart ayında kısa çalışma yapmasa da kısa çalışma ödeneği hakkı olup ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanları kapsıyor. Ücretsiz izne çıkarılanların hepsi için 1 Nisan tarihi uygulanacak. Nisan ayı itibarıyla yaklaşık 750 bin çalışan ücretsiz izinde bulunuyor.

28 NİSAN'A UZATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), salgını önleme tedbirleri kapsamında 25 Nisan sonuna kadar Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini anımsatarak prim hizmet ve muhtasar ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinin 28 Nisan'a uzatıldığını açıkladı.

İKİ LİSTEYİ DE KAPSIYOR

Kısa çalışmada ilk başvurular geçen yıl haziran sonuna kadar toplandı. Yeni işe giren, yararlanma koşullarını sonradan tamamlayan çalışanlar için ikinci başvurular da ocak ayı sonunda alındı. Uzatma kararı bu iki uzatma kararı süresince oluşturulan listedeki çalışanlar ve işletmeleri kapsıyor.