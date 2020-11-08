Bağ-Kur'lulara SSK'dan emekliliğin yolu açılıyor

Torba Kanun’a göre, prim borcu olan Bağ-Kur’lular, 31 Ocak’a kadar bunu yapılandırmazsa, borçları silinecek ve sigortalılıkları durdurulacak. Bu durumda geçmişte SSK’lı olanlar için SSK’dan emekliliğin yolu açılacak.

Meclis’te görüşülmeye devam edilen torba kanunun ilk 10 maddesi kabul edildi. Bu maddeler içerisinde sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması da var. Kendi nam ve hesabına çalışanlar yani Bağ-Kur’lular için yapılandırma önemli bir fırsat. Yapılandırmayla birlikte sigortalılık süresinin dondurulması da söz konusu. Sigortalılık süresinin dondurulması Bağ-Kur’luların SSK’dan emekli olmasının önünü açabilir. Ağustos ayı itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, yapılandırmadan yararlanmak için SGK’ya başvuru yapacak.

18 TAKSİTTE ÖDENEBİLİR

Başvuruların 31 Aralık’a kadar yapılması gerekecek. Başvuruda bulunup borçlarını yapılandıranların SGK’ya olan yapılandırma ilk taksitlerini 28 Şubat 2021’e kadar ödemeleri gerekecek. Yapılandırma kapsamındaki borçlar, Yİ-ÜFE oranında güncellenecek ve 18 taksite kadar ödenebilecek. Yapılandırmayla ilgili düzenlemede Bağ-Kur’lular için kritik bir husus var. Buna göre; 31 Ekim tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, 31 Ocak 2021’e kadar prim borçlarını ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak.

PRİM BORCU SİLİNECEK

Dolayısıyla bu kişilerin 31 Ekim öncesi prim borçları silinecek ve bu dönemdeki primleri de emekliliğine eklenmeyecek. Örneğin Bağ-Kur’lu esnaf Ahmet Bey’in 2019 yılının ocak ayından itibaren SGK’ya prim borcu varsa ve bu borcunu 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılandırmaz ya da ödemezse Ahmet Bey’in Ocak 2019 itibarıyla borçları silinecek ve bu dönemdeki Bağ-Kur’luluğu dondurulacak.

YAPILANDIRANIN DEVAM EDECEK

Bağ-Kur prim borcunu yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçları silinip Bağ-Kur’luluğu dondurulacak. Bağ-Kur’lu olmaya devam edenlerin ve zorunlu olarak Bağ-Kur’lu olması gerekenlerin ise Bağ-Kur’lulukları 1 Kasım itibarıyla devam edecek. Dolayısıyla Ahmet Bey eğer dükkanını kapatmaz ya da Bağ-Kur’luluğunun sonlanmasını gerektirecek bir olay yaşanmazsa, 1 Kasım itibarıyla Bağ-Kur’luluğu tekrar başlatılacak. Bu tarihten sonraki dönemler için prim ödemeye devam etmesi gerekecek.

ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN ÖNEMLİ

Bağ-Kur’luların sigortalılık süresinin dondurulması ve borçlarının silinmesi özellikle şirket ortakları için kritik. Limited şirketlerin bütün ortakları, anonim şirketlerin ise yönetim kurulu üyesi ortaklarının Bağ-Kur’lu olması şart. Bunu bilmeyen ve bu nedenle de Bağ-Kur primi ödemeyen şirket ortaklarının SGK’ya prim borçları var. İşte bu borçların silinmesi ve sigortalılık süresinin dondurulması bu kişiler için avantaj. Bu kişiler hem Bağ-Kur borcundan kurtulmuş olacak hem de bu sürelerde başka bir yerde ya da ortaklık öncesi dönemde SSK’lılıkları varsa, Bağ-Kur’lulukları iptal edilince SSK’lılıkları devreye girmiş olacak. Emeklilik için son 1.261 gün hangi statüde prim ödendiği önemli. Bu nedenle SSK’lı olarak emekli olma hakkını yakalayabilirler. Şirket ortaklarının ya da Bağ-Kur öncesi SSK’lılığı bulunan kişilerin yapılandırma döneminde durumlarını tespit edip, buna yönelik işlemleri yapmaları çok önemli