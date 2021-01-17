Annelere en az 9.429 TL! Maaşlara göre kaç lira ödenecek? İşte o rakamlar…

2021 yılı Asgari ücretin artmasıyla birlikte annelerin doğum paraları da yükseldi. Çalışan anneler iş göremezlik ödeneği alırken çalışmayanlar için de süt parası ve doğum yardımı var. 2021 doğum parası kaç lira oldu? Kamusaati.com yeni rakamları yazdı…
2021 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan birisi de annelere ödenen doğum yardımları. Ülkemizde annelere pek çok konuda destek veriliyor. Bunların başında da doğum yardımları ve izinleri geliyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da arttı.
ASGARİ ÜCRETLİNİN ÖDEMESİ BİN 580 LİRA ARTIŞLA 7 BİN 324 LİRADAN 8 BİN 904 LİRAYA YÜKSELDİ
Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira. Emzirme ödeneği yani süt parası için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2020'de tutar 202 liraydı. Bu yılın tutarının 225 lira olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre, ilk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne devletten 9 bin 429 lira alabilecek.
Asgari ücretli bir annenin doğum parası şöyle hesaplanıyor.
Brüt maaş: 3.577,50
Son 3 aylık brüt maaş toplamı: 10.732,5
1günlük brüt ücret: 119,25 TL
112 günlük brüt ücret: 13.356 TL
Ödenecek rapor parası ( 2/3) : 8.904 TL
MAAŞLARA GÖRE ANNELİK YARDIMLARI
Brüt maaş İş göremezlik ödeneği Süt parası Doğum yardımı Toplam
3.577,50 8.904,00 225 300 9.429
3.600 8.960,00 225 300 9.485
3.800 9.457,77 225 300 9.982,77
4.000 9.955,55 225 300 10.480,55
4.200 10.453,33 225 300 10.978,33
4.400 10.951,11 225 300 11.476,11
4.600 11.448,88 225 300 11.973,88
5.000 12.444,44 225 300 12.969,44
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