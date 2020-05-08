7000 prim günü dolduran kıdem tazminatı alabilir mi? İşte kıdem taminatı Almanın yolları

Kıdem tazminatı, çalışanların 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesince , aynı işverene bağlı olarak en az 1 sene çalışması 7000 prim günü dolduran kıdem tazminatı alabilir mi? hangi şartlarda kıdem tazminatı alabirim ?

7000 prim günü dolduran kıdem tazminatı alabilir mi?

Lin

Kıdem tazminatı, çalışanların 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesince , aynı işverene bağlı olarak en az 1 sene çalışması ön

koşulu ile birlikte ödemesi yapılır.

Ancak, kıdem tazminatının ödenmesi hakkında bazı koşullar bulunmaktadır,

Yasaya göre;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına terslik nedenleri haricindeki sebepler ile iş sözleşmesinin sonlandırılması,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aksilik veya işyerinde işin bitmesi ve benzeri sebepler ile sözleşmesinin sonlanmış olması,

-Askerlik görevi sebebi ile işten gitme ,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi durumunda 1 sene içinde kendi arzusu ile işten çıkarılma ,

-İşçinin vefaatı,

koşullarından birinin gerçekleşmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmesi şarttır.

7000 GÜNE DOLDURAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Bunların dışında bazı durumlarda da kıdem tazminatı ödemesi verilebilecek.

Örneğin, emeklilik zamanı için sigortalılık zamanı ve prim gününü tamamlayan ancak yaş çogunlukla artını sağlayamayan şahıslar, bu durumu kanıtlayan evraklarını SGK’dan alıp işverene götürdüklerinde kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorlar.

Bu hak genellikle çalışanlar içerisinde genelde '15 sene , 3600 günle' tazminat hakkı olarak anlaşılıyor. Ancak burada belirleyici olan kritik tarih 9 Eylül 1999'dur.

Bu tarihten evvel de ilk kez çalışmaya başlayanlar için 15 sene sigortalılık, 3600 gün prim ile kıdem tazminatı hak edilirken, bu tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar için şartlar farklılaştı.

8 Eylül 1999’da ilk defa sigortalı olan bir şahıs 15 sene 3600 günle kıdem tazminatı alabiliyorken , 9 Eylül 1999’da sigortalı olan çalışan da , 25 sene , 4500 günle kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor.

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GK'DAN YAZI ALMAYI UNUTMAYIN!

Özetle 25 sene 4500 gün veya 7000 gün prim şartlarından hangisi evvelden tamamlanırsa ona göre kıdem hakkı gelir .

19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı almak koşulu ile çalıştığı yerden istifa edip kıdem tazminatını yasal olarak hak eder .

Örneğin, 2000 yılının ortalarında işe alınıp aralıksız çalışan SSK’lılar bugünlerde 7000 günü bitirdiler . 7000 günü dolduranlar işten ayrıldığında tazminat hakkı alacak .

Burada kritik nokta mutlaka SGK'dan yazı alınması şartıdır . Yazı alınmadan yapılacak işten gitmelerde kıdem tazminatı hakkı bitebilir.

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