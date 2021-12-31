2022 yılı Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet tarafından doğum yapan tüm anne adaylarına doğum yaptıktan belirli bir süre sonra belirli bir ödenek bir kereye mahsus olacak şekilde verilmektedir.

Süt parası alabilmek için öncelikli olarak doğumun gerçekleşmesi ve bebeğin kimliğinin çıkması önemlidir.

Bu yapıldıktan sonra başvuru anne ya da baba tarafından kolay bir şekilde gerçekleşebilmektedir.

Aile ve Sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapılacaktır.

Ancak başvuru yapıldıktan belirli bir süre sonra ödeme gerçekleşecek ve bu ödeme yalnızca anneye verilecektir.



Süt Parası Her Çocuk İçin Verilir Mi?



Emzirme ödeneği için başvurular yapıldıktan sonra kısa bir süre içerisinde ödeme yapılacaktır.

Ödeme PTT aracılığı ile İlk çocuk için 300 ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için 600 olacak şekilde verilmektedir.

Ödeme maddi duruma bakılmaksızın tüm anne adaylarına verilerek maddi anlamda kişilerin herhangi bir zorla maruz kalmasına izin verilmeyecek şekilde planlanmaktadır.



Başvuru Sürecinde Gerekli Belgeler



Başvuru yapabilmek için bebeğin kimliği anne ya da babanın kimliği doğum belgesi gereklidir.

Belgeleri bir araya getirdikten sonra bebeğin kırkı çıkana kadar başvuru yapılmakta ve en kısa süre içerisinde ödemeler anne adayının adı ve soyadına uygun şekilde PTT aracılığı ile verilmektedir.

Emzirme ödeneği başvurusu oldukça pratik bir şekilde gerçekleşmekte ve bunun için gerekli belgeleri bir araya getirerek kısa süre içerisinde istenilen sonucu elde etmek herkes için mümkün olacaktır.