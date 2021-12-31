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2022 Yılı SGK İdari Para Cezası Tutarları Ne Kadar?

Sigortalılar için önemli olan 2022 yılı SGK idari para cezaları asgari ücretin tespit edilmesiyle yeniden gündeme geldi.

2022 Yılı SGK İdari Para Cezası Tutarları Ne Kadar?
31 Aralık 2021 Cuma 12:19

2022 yılı SGK idari para cezaları  işçinin işe giriş bildirimini zamanında yapmayanlar için 5 bin 4 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete göre değişen bu oranlar son derece önemli bir hal aldı. Bu oranlar şu şekilde açıklandı:


-    Zamanında işe giriş yapılmayan işverenler için 5 bin 4 TL

-    İşe alınan sigortalının sigorta girişinin yapılmaması 10 bin 8 TL

-    Sigortalı işe giriş bildirgesinin 1 yıl içinde iki kez verilmemesi durumunda 25 bin 20 TL

-    Sigortalılara geçici iş görmezlik ödemeleri konusunda 100. Maddeye istinaden ödemele yapılmaması durumunda 500 TL ceza ödemesi yapılması gerekmektedir. 


Maliye Bakanlığı sitesinde de ilgili cezai tutarlar yayınlanmaktadır. 


İşyeri Bildirgesini Yasal Olarak Vermeyenler


Zamanında defter tutmayanlar iş yeri bildirgesi vermeyenler aylık asgari ücretin üç katı kadar, diğer defterleri tutmayanlar iki katıyla, defter tutmakla yükümlü olmayanlar aylık asgari ücret tutarında ceza ödemelidir. 

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar tam ibraz sağlanmaması ve tasdiksiz defter kullanmaları durumunda 60 bin tutarında idari para cezası tutarları ödemek zorunda kalacaklar. 

Bu cezaların 5510 sayılı SS ve GSS kanunu kapsamında değerlendirilmeleri için zamanında ve eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. 

Bu yüzden ilgili işlemlerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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