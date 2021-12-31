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2022 yılı Ölüm Yardım Parası Ne Kadar, Kimlere Ödenir?

Ölüm parası ne kadar, kimlere ödenir? Ölüm parası alabilmek için başvurulması gereken kurumda başvuru süreçleri kısa sürede gerçekleşir.

2022 yılı Ölüm Yardım Parası Ne Kadar, Kimlere Ödenir?
31 Aralık 2021 Cuma 16:21

Ölüm yardım parası ne kadar, kimlere ödenir? Sorusu genel olarak sıklıkla merak edilir. Çünkü günümüzde cenaze masrafları bazen yüksek maliyetlere ulaşabiliyor. 

Maddi durumları sarsacak kadar cenaze masraflarının olması vefat eden kişilerin zor durumda bırakmaktadır. 

Bu yüzden de devlet gerekli başvuruların yapılması halinde ölüm yardım parasını ödemektedir.

Günümüzde ölüm yardım parası her yıl değişmektedir. Bu yüzden de ölüm yardım parası için net bir rakam sunulamaz. Özelliklede son yıllarda ölüm yardım parasına talebin yoğun olmasından dolayı; ölüm yardım parası yüksek miktarlarda tutulmaya çalışılıyor. 

Genel olarak ölüm yardım parası ödemesi vefat eden kişilerin mirasçılarına yapılır. Devlet her zaman için aynı miktarlarda ödeme yapmaz. Cenaze için harcanan masraflar kadar ödeme yapar.


Ölüm Parası Alabilmek İçin Nereye Başvurulması Gerekir?


Günümüzde sıklıkla tercih edilen ölüm parası yardımlarının alınması için vefattan sonra 5 yıl içerisinde başvurunun yapılması gerekir. Belirlenen zaman dilimi aşıldığında ölüm parası yardım hakkı kalmıyor. 

Günümüzde ölüm parası için başvurulması gereken kurum SGK oluyor. Devlet SGK kayıtlarına göre ölüm parası yardım başvurusunu yapan kişilere ödeme yapıyor. 

Ölüm parası için başvuru işlemlerini ise; vefat eden kişilerin mirasçıları tarafından sağlanması gerekiyor. Aksi bir durumda başvuru geçersiz kalıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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