2022 Uyumlu SGK Borçlusu (İşveren) Nasıl Borç Öder?

2022 Uyumlu SGK borçlusu borcunu nasıl öder? İşverenlerin merak ettiği bu soru için makalemizi okumalısınız.

2022 Uyumlu SGK borçlusu borcunu nasıl öder? Sorusunun yanıtı birçok işveren tarafından merak edilmektedir.



2022 Uyumlu SGK borçlusu olabilmek için hangi şartlar gerekmektedir?



Öncelikle Uyumlu SGK borçlusu olabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Uyumlu SGK borçlusu olmak için, işverenin en azından 3 yıllık bir iş yerinin bulunması, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olması, vaat edilen borcun en az 1 yıl öncesine dayanması, borcun ödenemeyecek derecede mali açıdan işvereni zorlaması ve bu borcun 4/b sigorta primlerine dayanan bir borç olması gerekmektedir.

Bu şartları yerine getirdikten sonra uyumlu SGK borçlusu sayılabilmeniz için, yaptığınız başvurunun kabulünden sonra işverenin borcunu ödeyebilmesi için bazı seçenekler oluşmaktadır.

Uyumlu SGK borçlusu işveren borcunu ödemek istediği takdirde bunu ödeyebileceği kadar taksitlendirebilmektedir.

Uyumlu SGK borçlusu kapsamına giren işveren taksitleri 1 yılı aşmamak suretiyle borcun gecikme zammı ve idari para cezası da dahil olmak üzere taksitlendirebilmektedir.

İşveren borcunu ödeyemeyecek durumda olduğu takdirde ise taksitlendirme seçeneğinin yerine farklı bir seçenek SGK tarafından işverene sunulmaktadır.

Uyumlu SGK borçlusu borcunu taksitlendirse de ödemeyecek durumda olduğunda SGK prim borcu taksitlendirilmemektedir ve borçlu borcunu taahhüt edilen 1 yıl içinde ödeyemeyecekse borç ileri bir tarihe ertelenmektedir.