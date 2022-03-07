2022 Ne Zaman Emekli Olurum? Emeklilik Şartları ve Hesaplama Robotu

Erken Yaşlanma Var mı ?

Malüliyetiniz Var mı ?

2022 Yılında ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyen kullanıcılarımız, emeklilik hesaplama robotumuzu kullanarak kolayca hesaplama yapabilirler. Emeklilik zamanı için gün sayan vatandaşlar, çalışma hayatının biteceği ve emekli olacakları zamanı öğrenmek için günümüzde online olarak hesaplama ve sorgulamalar yapabilmektedirler

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sosyal güvencelerinin tek çatı altında birleşmesi sonrasında, daha kolay erişilebilen ve mali açıdan sürdürülebilir bir sistem oluşturulmuştur.

Eski adıyla SSK, günümüzde 4A olarak adlandırılmaktadır.

Eski adıyla BAĞ-KUR, günümüzde 4B olarak adlandırılmaktadır.

Eski adıyla Emekli Sandığı, günümüzde 4C olarak adlandırılmaktadır.

2022 Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Emeklilik tablosu, sosyal güvenlik kurumlarına göre değişiklik göstermekte olup uyulması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Emekli olabilmek için ülkemizde uyulması gereken şartlar ise; yaş, sigortalılık süresi ve prim günüdür.

Bu üç şart genel olarak;

İlk sigorta girişi yapılan tarihe,

Sigortalının kadın ya da erkek olmasına,

Sigorta kolunun hangisi olduğuna göre değişiklik göstermektedir.

İlk sigorta giriş tarihi, sigortalılık süresini etkilediği için oldukça büyük önem taşımaktadır. Sigortalı olunması gereken süre kadın ve erkeklere göre değişiklik göstermektedir.

Yaş kriteri de bağlı olunan kuruma ve sigortalının kadın ya da erkek olmasına göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak kadınlar, erkeklere nazaran daha erken yaşta emekli olma hakkı kazanmaktadır.

SGK Üzerinden SSK (4A) Emeklilik Hesaplama

SGK resmi web sitesi üzerinden emeklilik şartları online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sorgulama sizin girdiğiniz bilgiler baz alınarak hesaplandığı için herhangi bir resmiyet taşımamaktadır. Bilgileri doğru olarak girmeniz, emeklilik şartlarınızı doğru şekilde sorgulayabilmeniz için önemlidir.

Ne zaman emekli olabilirim ne kadar maaş alabilirim gibi çok merak edilen soruların cevaplarına online olarak ulaşmanız mümkündür. Ne zaman emekli olabileceğinizi ve şartlarını sorgulamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

Yukarıda ki formu kullanarak emeklilik hesaplamanızı yapabilirsiniz; Cinsiyet Doğum tarihi Hizmete başlama tarihi (Bilmiyorsanız E-Devlet sistemi üzerinden hizmet dökümü alabilir, tam olarak tarihi öğrenebilirsiniz.) Erken yaşlanma ya da maluliyet bilgisi SSK prim ödeme gün sayısı Varsa diğer sandıklara ait gün sayısı 3600 günün doldurulduğu tarih Fiili gün sayısı Askerlik ya da sanatçı gün sayısı

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra sayfanın altında yer alan ‘ Gönder ’ butonuna tıklamanız yeterlidir.

’ butonuna tıklamanız yeterlidir. Girmiş olduğunuz bilgiler baz alınarak, emekli olabileceğiniz şartlar görüntülenecektir.

Tüm detayları ile emeklilik tablosu bilgilerine ulaşabilirsiniz.

SGK Üzerinden BAĞ-KUR (4/B) Emeklilik Hesaplama

Ne zaman emekli olurum BAĞ-KUR sorgulaması SGK resmî web sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Online olarak yapılabilen sorgulamalar sadece bilgi amaçlıdır ve sizin girdiğiniz baz alınarak hesaplamalar yapılmaktadır.

BAĞKUR emeklilik şartları sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Adrese tıkladığınızda açılan sayfada bazı bilgilerin girişini yapmalısınız.

Girişini yapmanız gereken bilgiler şu şekildedir; İstenen emeklilik türü; ‘tam ya da kısmi’ seçeneği seçilebilmektedir. Cinsiyet Doğum tarihi Maluliyet var mı? sorusu için ‘evet ya da hayır’ seçeneği seçilmelidir. Maluliyet var mı sorusunun cevabı evetse maluliyet derecesi yazılmalıdır. Erken yaşlanma var mı? sorusu için ‘evet ya da hayır’ seçeneği seçilmelidir. Bakıma muhtaç malül çocuğunuz var mı? sorusunun yanında bulunan kutucuk, varsa işaretlenmelidir. Kutucuk işaretlendiğinde hemen altında bir seçenek daha çıkmaktadır. 01.10.2008 tarihi sonrasında bakılan toplam gün sayısı girilmelidir. Yine altında ‘sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olma istiyorum’ seçeneği bulunmaktadır. Böyle bir talebiniz varsa bu seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Bilgiler doldurulduktan sonra en altta yer alan ‘Tamam’ seçeneğinin tıklanması yeterlidir.

Sorgulama sonucunuz otomatik olarak yapılarak, BAĞ-KUR emeklilik şartlarınız görüntülenecektir.

SGK Üzerinden Emekli Sandığı (4/C) Emeklilik Hesaplama

Ne zaman emekli olurum Emekli Sandığı sorgulaması için E-SGK resmî web sitesine girebilirsiniz. Bu sorgulama için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Açılan sayfada gerekli bilgileri doldurmanız gerekecektir. Gerekli bilgiler; Doğum tarihi Cinsiyet Yapılan hizmetler (Başlangıç ve bitiş tarihleri, hizmet türü seçilerek tek tek eklenecek)

Tüm bilgiler doldurulduktan sonra en altta yer alan ‘ Hesapla ’ butonuna tıklamanız yeterlidir.

’ butonuna tıklamanız yeterlidir. Emekli Sandığı’na bağlı olarak ne zaman emekli olabileceğinizi ve şartlarınızı detaylı olarak inceleyebilirsiniz

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama

Emeklilik şartları sorgulama E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Tıkladığınız açılan sayfada ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneği tıklanarak, alternatif kimlik doğrulama seçeneklerinden biriyle sisteme giriş yapılmalıdır. En çok tercih edilen kimlik doğrulama yöntemlerinden biri olan E-Devlet şifresi ile doğrulamadır. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin etmeniz mümkündür.

Kimlik doğrulama işleminden sonra açılan sayfada ‘Sigorta Kolu’ ve ‘Hizmete Başlama Tarihi’ bilgileri girilmelidir.

Sigorta kolu seçiminde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) sosyal kurumlarından biri seçilmelidir.

Hizmete başlama tarihi ise ilk sigorta girişinin yapıldığı tarihtir. Bu tarihinde doğru yazılması, emeklilik şartlarının doğru şekilde sorgulanabilmesi için önemlidir.

Bilgiler girildikten sonra sayfanın altında yer alan ‘Sorgula’ seçeneğine tıklayarak, emeklilik şartları sorgulanabilmektedir

E-Devlet Sistemi Üzerinden Hizmet Dökümü Sorgulama

Sigorta hizmet dökümünüzü sorgulamak, ilk sigorta başlangıç tarihinizi öğrenmek için hizmet dökümünüzü sorgulayabilirsiniz. Bu işlem E-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Bu işlem için girmeniz gereken adresler şu şekildedir;

SSK (4A) hizmet dökümü sorgulama için 4/A Hizmet Dökümü adresine giriş yapabilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemini yaptıktan sonra sorgulama sonucunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

BAĞ-KUR (4B) hizmet dökümü sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi adresine giriş yapabilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemi yapıldıktan sonra sorgulama işlemi sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz

Telefon Aracılığıyla Emeklilik Şartları Sorgulama

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Alo 170’i arayarak, telefon aracılığıyla emeklilik şartlarını sorgulamak mümkündür. Alo 170 SGK ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir numara olarak hizmet vermektedir.

Alo 170’i aradığınız sırada yanınızda nüfus cüzdanınız bulunmanız faydalı olacak ve işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Alo 170’i arayarak; SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz

www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak, ‘Canlı Destek’ bölümüne tıklayabilirsiniz. Bu bölümden online olarak danışmanlarla yazışabilir, emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz. Bu hizmet online olarak 7/24 verilmekte olup dilediğiniz zaman danışmanlarla birebir görüşme şansı sunmaktadır.

Kadınların SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadınların SSK emeklilik şartları 08.09.1999 gününden önce işe girmiş yani sigortalı olmuş, 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında işe girmiş yani sigortalı olmuş ve 01.05.2008 gününden sonra işe girmiş yani sigortalı olmuş durumlarına göre üç ayrı kategoride incelenir.

08.09.1999 Tarihinden Önce İşe Girmiş Olan Kadınların SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 01.04.1981 öncesi olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlaması gereken sigortalılık süresi 20 yıl, tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. Tamamlamaları gereken yaş şartları yoktur.

öncesi olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlaması gereken sigortalılık süresi 20 yıl, tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. Tamamlamaları gereken yaş şartları yoktur. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 01.04.1981 ile 08.09.1981 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 38 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 38 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1981 ile 23.05.1984 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 40 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 40 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1984 ile 23.05.1985 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 41 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 41 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.05.1986 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 42 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 42 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1986 ile 23.05.1987 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 43 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5150’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 43 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5150’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1987 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5225’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5225’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1988 ile 23.05.1989 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dür.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dür. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1989 ile 23.05.1990 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1990 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1991 ile 23.05.1992 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1992 ile 23.05.1993 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dür.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dür. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1993 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.05.1995 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1995 ile 23.05.1996 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.05.1998 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1998 ile 23.05.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 7000’dir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Girmiş Olan Kadınların SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk kez işe girmiş olan yani ilk kez sigortalı olmuş olan kadınların emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş 58, tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı da en az 7000 gündür.

08.09.1999 tarihinden sonra işe giren kadınlar için SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken sigortalılık süresi şartı yoktur. 08.09.1999 tarihinden sonra işe giren kadınların SSK emeklilik şartlarını yerine getirmeleri için 58 yaşı tamamlayıp 59 yaşından gün almaları ve 7000 günü doldurmaları yeterlidir.

SSK emeklilik şartlarında kısmi emeklilik hakkı da vardır. Kadınlar kısmi emeklilik yani 4500 gün ile emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmaları, en az 25 yıllık sigortalılık süresine sahip olmaları ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısını doldurmaları yeterli olacaktır

01.05.2008 Tarihlerinden Sonra İşe Girmiş Olan Kadınların SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

7200 günü 31 Aralık 2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58 yaşına geldikleri zaman emekli olabilirler. Bu şarta uymayan kadınların SSK emeklilik şartları ise aşağıda verilmiştir:

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 59 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 59 yaştır. 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 60 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 60 yaştır. 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır. 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 62 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 62 yaştır. 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 63 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 63 yaştır. 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 64 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 64 yaştır. 01.01.2048 tarihinden itibaren ise kadınların SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır.

Erkeklerin SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erkeklerin SSK emeklilik şartları da 08.09.1999 gününden önce işe girmiş yani sigortalı olmuş, 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında işe girmiş yani sigortalı olmuş ve 01.05.2008 gününden sonra işe girmiş yani sigortalı olmuş durumlarına göre üç ayrı kategoride incelenir.

08.09.1999 Tarihinden Önce İşe Girmiş Olan Erkeklerin SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 08.09.1976 ve öncesi olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlaması gereken sigortalılık süresi 25 yıl, tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. Tamamlamaları gereken yaş şartları yoktur.

ve öncesi olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlaması gereken sigortalılık süresi 25 yıl, tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. Tamamlamaları gereken yaş şartları yoktur. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1976 ile 23.05.1979 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İkincisi de bu

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İkincisi de bu İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1979 ile 23.11.1980 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1982 ile 23.11.1983 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5150’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5150’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1983 ile 23.05.1985 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5225’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5225’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dür.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dür. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1988 ile 23.11.1989 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1989 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1995 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür. İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 7000’dir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Girmiş Olan Erkeklerin SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.03.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren yani ilk kez sigortalı olan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı da en az 7000 gündür. 08.09.1999 gününden sonra işe giren erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken sigortalılık süresi yoktur.

08.09.1999 gününden sonra işe giren erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurup 61 yaşından gün almak ve 7000 günü doldurmak yeterli olacaktır.

Erkekler de kadınlar gibi 4500 gün ile SSK kısmi emeklilik haklarından faydalanabilir. Erkekler kısmi emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmalı, 25 yıldan beri sigortalı olmalı ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısını doldurmalıdır.

01.05.2008 Tarihinden Sonra İşe Girmiş Olan Erkeklerin SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

7200 günü 31 Aralık 2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşına geldikleri zaman emekli olabilirler. Bu şarta uymayan erkeklerin SSK emeklilik şartları ise aşağıda verilmiştir:

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır. 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 62 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 62 yaştır. 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 63 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 63 yaştır. 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 64 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 64 yaştır. 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır.

tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır. 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır.

BAĞ-KUR Emeklilik Şartları Nelerdir?

SSK gibi BAĞ-KUR kurumunun da emeklilik şartları erkekler için ve kadınlar için farklıdır. Kadınlar için ve erkekler için ayrı ayrı BAĞ-KUR emeklilik şartları aşağıda verilmiştir.

Kadınların BAĞ-KUR Emeklilik Şartları Nelerdir?

01.10.1999 tarihinden sonra 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan BAĞ-KUR’lu kadınların emeklilik şartları 7200 gün prim ödeme gün sayısını doldurmaktır.

01.10.1999 tarihinden sonra 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan kadınların emeklilik şartlarını yerine getirmek için tamamlamaları gereken yaş şartı yoktur. Bu şartı yerine getirmeyen kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları ise aşağıda verilmiştir.

01.06.2002 tarihi itibariye 25 yılını tamamlamalarına 2 yıl ve daha az süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 40 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibariye 25 yılını tamamlamalarına kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 40 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 2 yıldan fazla 3 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 41 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 41 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 3 yıldan fazla 4 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 42 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 42 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 4 yıldan fazla 5 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 43 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 43 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 5 yıldan fazla 6 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 6 yıldan fazla 7 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 7 yıldan fazla 8 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 8 yıldan fazla 9 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 9 yıldan fazla 10 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 10 yıldan fazla 11 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 11 yıldan fazla 12 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 12 yıldan fazla 13 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 13 yıldan fazla 14 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 14 yıldan fazla 15 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 15 yıldan fazla 16 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 16 yıldan fazla 17 yıldan az bir süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır. 01.06.2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamalarında 17 yıldan süre kalan kadınların BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 20 yıldır.

Kadınların 5400 Gün İle BAĞ-KUR Emeklilik Şartları Nelerdir?

01.10.1999 tarihinden itibaren 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan kadın BAĞ-KUR’lular yaş şartına takılmadan emeklilik şartlarını yerine getirecekler. Bu şartı yerine getirmeyen kadın BAĞ-KUR’lular ise 55 yaş şartına ve 15 yıllık sigortalılık süresine göre hangisi daha geç ise ona göre kısmi emekli olabilecekler. Kısmi BAĞ-KUR kadın emeklilik şartları aşağıda verilmiştir.

01.10.1999 tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine 2 yıl ve daha bir süre kalmış ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 50 yaştır.

tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 50 yaştır. 01.10.1999 tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir süre kalmış ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 51’dir.

tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 51’dir. 01.10.1999 tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine 4 yıldan fazla 6 yıldan az bir süre kalmış ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 52’dir.

tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 52’dir. 01.10.1999 tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine 6 yıldan fazla 8 yıldan az bir süre kalmış ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 53’dür.

tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 53’dür. 01.10.1999 tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine 8 yıldan fazla 10 yıldan az bir süre kalmış ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 54’dür.

tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 54’dür. 01.10.1999 tarihinden sonra kadınların 15 yıllık sigortalılık süresine 10 yıldan fazla süre kalmış ise BAĞ-KUR emeklilik şartları; tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 ve tamamlamaları gereken yaş şartı 56’dır.

Kadınların BAĞ-KURdan Normal Emeklilik Şartları Nelerdir?

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 59 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 59 yaştır. 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 60 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 60 yaştır. 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 61 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 61 yaştır. 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 62 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 62 yaştır. 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 63 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 63 yaştır. 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 64 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadınlar için BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 64 yaştır. 01.01.2048 tarihinden sonra da kadınların BAĞ-KUR normal emeklilik şartlarında yaş şartı 65 yaştır.

Erkeklerin BAĞ-KUR Emeklilik Şartları Nelerdir?

01.10.1999 tarihinden sonra BAĞ-KUR’lu erkeklerin emeklilik şartları 9000 gün prim ödeme gün sayısını doldurmak ve 23 yıldan fazla sigortalılık geçmişine sahip olmaktır. Tamamlamaları gereken yaş şartı yoktur. Bu şartı yerine getirmeyen erkeklerin Bağ-Kur emeklilik şartları ise aşağıda verilmiştir.

01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 2 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 2 yıldan fazla ve 3 yıl 6 aydan daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 3 yıl 6 aydan fazla ve 5 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 3 ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 5 yıldan fazla ve 6 yıl 6 aydan ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 6 yıl 6 aydan fazla ve 8 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 8 yıldan fazla ve 9 yıl 6 ay ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 9 yıl 6 aydan fazla ve 11 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 11 yıldan fazla ve 12 yıl 6 ay ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 12 yıl 6 aydan fazla ve 14 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 14 yıldan fazla ve 15 yıl 6 aydan daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 15 yıl 6 aydan fazla ve 17 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 15 yıl 6 aydan fazla ve 17 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 17 yıldan fazla ve 18 yıl 6 ay ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 18 yıl 6 aydan fazla ve 20 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 20 yıldan fazla ve 21 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 21 yıl 6 aydan fazla ve 21 yıldan daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır. 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 22 yıldan fazla bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

Erkeklerin 5400 Gün İle BAĞ-KUR Emeklilik Şartları Nelerdir?

01.10.1999 tarihinden sonra 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek BAĞ-KUR’luların yaş şartı yoktur. Bu şartı yerine getirmeyen kişiler ise tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 15 yıl ve tamamlamaları gereken yaşta 55 ‘e göre aşağıdaki şartlara göre kısmi emekli olabilecekler.

01.10.1999 tarihi itibari ile BAĞ-KUR’lu erkeklerin 15 yılı tamamlamasında 2 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 yıldır.

tarihi itibari ile BAĞ-KUR’lu erkeklerin 15 yılı tamamlamasında ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 yıldır. 01.10.1999 tarihi itibari ile BAĞ-KUR’lu erkeklerin 15 yılı tamamlamasında 2 yıldan fazla ve 6 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 yıldır.

tarihi itibari ile BAĞ-KUR’lu erkeklerin 15 yılı tamamlamasında ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 yıldır. 01.10.1999 tarihi itibari ile BAĞ-KUR’lu erkeklerin 15 yılı tamamlamasında 6 yıldan fazla ve 10 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 yıldır.

tarihi itibari ile BAĞ-KUR’lu erkeklerin 15 yılı tamamlamasında ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 yıldır. 01.10.1999 tarihi itibari ile BAĞ-KUR’lu erkeklerin 15 yılı tamamlamasında 10 yıldan fazla bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl sayısı 15 yıldır.

Erkeklerin Normal BAĞ-KUR Emeklilik Şartları Nelerdir?

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır. 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 62 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 62 yaştır. 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 63 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 63 yaştır. 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 64 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 64 yaştır. 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır.

tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır. 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkeklerin normal emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 66 yaştır.

Emekli Sandığı Emeklilik Şartları Nelerdir?

SSK ve BAĞ-KUR gibi kurumların emeklilik şartları da erkekler için ve kadınlar için farklıdır. Kadınlar için ve erkekler için ayrı ayrı Emekli Sandığı emeklilik şartları aşağıda verilmiştir.

Kadınların Emekli Sandığı Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.09.1999 tarihinden sonra işe girmiş olan kadın memurlar 20 yıllık sigortalılık süresini doldurduktan sonra istekleri üzerinde emekli aylığı bağlanır. Ayrıca buna ek olarak emeklilik şartları doldurmaya 3 yıldan az kalan kadın memurların 38 yaşını tamamlamaları halinde talep kullanma şartları ile emekli aylığı bağlanabilir.

Bu şartları yerine getirmeyen kadın memurlar ise aşağıda verilen emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 2 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 40 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 40 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 2 yıldan fazla ve 3 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 41 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 41 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 3 yıldan fazla ve 4 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 42 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 42 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 4 yıldan fazla ve5 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 43 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 43 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 5 yıldan fazla ve 6 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 44 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 44 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 6 yıldan fazla ve 7 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 45 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 45 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 7 yıldan fazla ve 8 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 46 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 46 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 8 yıldan fazla ve 9 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 47 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 47 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 9 yıldan fazla ve 10 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 48 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 48 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 10 yıldan fazla ve 11 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 49 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 49 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 11 yıldan fazla ve 12 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 50 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 50 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 12 yıldan fazla ve 13 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 51 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 51 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 13 yıldan fazla ve 14 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 52 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 52 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 14 yıldan fazla ve 15 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 53 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 53 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 15 yıldan fazla ve 16 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 54 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 54 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 16 yıldan fazla ve 17 yıl ve daha az bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 55 yaştır.

tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 55 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibari ile kadınların 25 yılı tamamlamalarına 17 yıldan fazla bir süre kalmış ise Emekli Sandığı emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 20 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 58 yaştır.

08.09.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Girmiş Olan Kadın Memurların Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.09.1999 günü ve sonrasında işe girmiş olan kadın memurların normal emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş şartı 58 ve tamamlamaları gereken en prim ödeme gün sayısı 9000 gündür.

08.09.1999 günü ve sonrasında işe girmiş olan kadın memurların kısmi emeklilik şartları; 61 yaş şartıdır.

01.05.2008 Tarihinden Sonra İşe Giren Kadın Memurların Emeklilik Şartları Nelerdir?

01.05.2008 gününden sonra işe girmiş olan kadın memurların emeklilik şartları 9000 gün şartı uygulanır. Emekli olacakları yaş ise 9000 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belirlenir.

31.12.2005 tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 58 yaştır.

tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 58 yaştır. 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 59 yaştır.

tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 59 yaştır. 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 60 yaştır.

tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 60 yaştır. 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 61 yaştır.

tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 61 yaştır. 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 62 yaştır.

tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 62 yaştır. 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 63 yaştır.

tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 63 yaştır. 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 64 yaştır.

tarihine kadar 9000 günü tamamlayan kadın memurların emeklilik şartları 64 yaştır. 01.01.2048 tarihinden itibaren ise kadın memurların emeklilik şartları 65 yaştır.

Erkeklerin Emekli Sandığı Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.09.1999 tarihinden sonra işe girmiş olan erkek memurlar 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduktan sonra istekleri üzerinde emekli aylığı bağlanır. Ayrıca buna ek olarak emeklilik şartları doldurmaya 2 yıldan az kalan erkek memurların 43 yaşını tamamlamaları halinde talep kullanma şartları ile emekli aylığı bağlanabilir.

Bu şartları yerine getirmeyen erkek memurlar ise aşağıda verilen emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 2 yıl ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 44 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 44 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 2 yıldan fazla ve 3 yıl 6 ay ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 45 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 45 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 3 yıl 6 aydan fazla ve 5 yıl ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 46 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 46 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 5 yıldan fazla ve 6 yıl 6 aydan daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 47 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 47 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 6 yıl 6 aydan fazla ve 8 yıl ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 48 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 48 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 8 yıldan fazla ve 9 yıl 6 ay ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 49 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 49 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 9 yıl 6 aydan fazla ve 11 yıl ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 50 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 50 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 11 yıldan fazla ve 12 yıl 6 ay ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 51 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 51 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 12 yıl 6 aydan fazla ve 14 yıl ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 53 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 53 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 15 yıl 6 aydan fazla ve 17 yıl ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 54 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 54 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 17 yıldan fazla ve 18 yıl 6 ay ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 55 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 55 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 18 yıl 6 aydan fazla ve 20 yıl ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 56 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 56 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 20 yıldan fazla ve 21 yıl 6 ay ve daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 57 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 57 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 21 yıl 6 aydan fazla ve 22 yıldan daha az kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 58 yaştır.

tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 58 yaştır. 23.05.2002 tarihi itibariyle erkek memurların 25 yılı tamamlamalarına 22 yıldan fazla bir süre kalmış ise emeklilik şartları; kesenek ödemeleri gereken süre 25 yıl ve tamamlamaları gereken yaş 60 yaştır.

08.09.1999 İle 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Girmiş Olan Erkek Memurların Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.09.1999 tarihi ve sonrasında işe girmiş olan erkek memurların normal emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken en az prim ödeme gün sayısı 9000 gündür.

08.09.1999 tarihi ve sonrasında işe girmiş olan erkek memurların kısmi emeklilik şartları ise tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır.

01.05.2008 Tarihinden Sonra İşe Giren Erkek Memurların Emeklilik Şartları Nelerdir?

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve daha sonrasında işe girmiş olan erkeklerin emeklilik şartlarında 9000 gün prim ödeme gün sayısı aranır. Emekli olacakları yaş ise 9000 günü tamamladıkları veya tamamlayacakları zamana göre belirlenir.