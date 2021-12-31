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2022 Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Şartları Neler?

Bireysel emeklilik şartları 2022 yılı verilerine göre yapılmıştır. Bu tarihten itibaren de geçerliliği korunmaya devam eder.

2022 Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Şartları Neler?
31 Aralık 2021 Cuma 16:52

2022 Yılı Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Şartları Nelerdir?

2022 bireysel emeklilik şartları yeni dönem verilerine göre yapılmıştır. Bu tarihten itibaren de geçerli yasaları korunmaya devam edecektir. 

Bireysel emeklilik şartları için 2022 yılı verilerine bakılabilir. Bu haktan birçok kişi faydalanmak ister. Ancak burada bir takım şartlar karşınıza çıkar. 

Öncelikle 10 yılı aşkın olacak şekilde gerekli ödeme her ay bankaya yapılmalıdır. Bunun dışında kişinin emekli olmak için 56 yaşını da doldurması gerekir. 

Burada ödenen miktarın aylık değişimi yıllara göre olabilir. Ancak düzenli yapılan ödeme sonucunda gerekli işlem ortaya konur. 

Bireysel emeklilik ile bugün birden fazla kişi emekli olmaya hak kazanıyor.


Bireysel Emeklilik 


Bireysel emekliliğe sahip olmak isteyen birçok kişi vardır. Bu kişiler genelde bir iş koşulu dışında olan kişilerdir. Yani işte çalışan kişilerin sigortaları işler. 

Ancak bireysel emeklilik bunun dışında kalan kişileri daha çok ilgilendirir. Burada öncelikle her kişiye tanınan  bir hak söz konusu olmaktadır. 

Yani birçok kişi bu yolla bugün emekli olmaya hak kazanıyor. 

Emeklilik şartları sadece 10 yılı aşmak ve 56 yaşını doldurmaktır. Ayrıca her ay düzenli olarak ödenen paraya da dikkat edilmeli. 

Böylece daha kısa süre içinde siz de bireysel yoldan emekli olabilirsiniz. Bireysel emeklilik için birçok bankada yardımcı oluyor. 

Bireysel emeklilik koşulları kişi için bir banka aracılığı ile daha çok detaya kavuşabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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