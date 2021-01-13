2021 yılında Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı arttı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarının arttığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından bir müjde verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YÜZDE 21,56 ARTTI"

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ DE FİİLEN ÇALIŞMA HALİNDE AYNI MİKTARDA ARTTI

Selçuk, nakdi ücret desteğinin yanı sıra istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.

"2020 YILINDA OLDUĞU GİBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERE DESTEK OLACAĞIZ"

Selçuk, 2020 yılında olduğu gibi çalışanlara ve işverenlere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Resmi Gazete'de, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24'üncü maddesinin birinci fıkrasında, geçici 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde, geçici 28'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen destek tutarlarının, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.

ARTIRILAN DESTEK TUTARLARI

Günlük 39.24 lira olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, günlük 44.15 lira olan işveren SGK primi desteği, işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 lira olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 lira nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı.

Kararla ayrıca, işsizlik sigortası kanununun geçici 28. maddesi birinci fıkrasında, 44.15 lira olarak öngörülen işveren SGK prim teşviki desteği ile aynı madde kapsamında işe alınarak işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara günlük 39.24 ira olarak ödenen nakdi ücret desteği de asgari ücret artış oranında arttı.