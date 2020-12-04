2021 yılı SSK ilaç ve muayene katılım bedelleri ne kadar oldu ?

Sağlık hizmetinin karşılığı SGK-SSK-Bağkur aracılığı ile ödenir fakat bunun bir miktar kalan bölümü vatandaş tarafına pay yapılarak hesaplanır bu paya katılım payı ismi verilir . Aynı durumda muayene katılım payı da SGK’nın karşıladığı miktar dışında olan ve size düşen payı ifade kapsamaktadır . Peki ilaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır? İlaç katılım payı oranı nedir? Tüm Detaylar.
İlaç katılım payı oranı nedir?
Hastaya hafif tedavi yapılıp ilaçlar için ilaç tutarının Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı talep eder.
Yatak tedavi dışında ilaçlar için katılım payı nasıl istenilir ?
a) İşyerinden aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için gelir ve aylıklarından alınmak suretiyle,
b) Diğer şahıslar için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler aracılığı ile o kişilerden, temin edilir.
İlgili Galeriler