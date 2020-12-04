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2021 yılı SSK ilaç ve muayene katılım bedelleri ne kadar oldu ?

Sağlık hizmetinin karşılığı SGK-SSK-Bağkur aracılığı ile ödenir fakat bunun bir miktar kalan bölümü vatandaş tarafına pay yapılarak hesaplanır bu paya katılım payı ismi verilir . Aynı durumda muayene katılım payı da SGK’nın karşıladığı miktar dışında olan ve size düşen payı ifade kapsamaktadır . Peki ilaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır? İlaç katılım payı oranı nedir? Tüm Detaylar.

2021 yılı SSK ilaç ve muayene katılım bedelleri ne kadar oldu ?
04 Aralık 2020 Cuma 11:49

İlaç katılım payı oranı nedir?

Hastaya hafif tedavi yapılıp ilaçlar için ilaç tutarının Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı talep eder.

Yatak tedavi dışında ilaçlar için katılım payı nasıl istenilir ?

a) İşyerinden  aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için gelir ve aylıklarından alınmak suretiyle,

b) Diğer şahıslar için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler aracılığı ile o kişilerden, temin edilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2021 ssk ilaç katılım bedelleri #ilaç katılım bedelleri #muayeme katılım bedelleri
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