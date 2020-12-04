2021 yılı SSK ilaç ve muayene katılım bedelleri ne kadar oldu ?

İlaç katılım payı oranı nedir?

Hastaya hafif tedavi yapılıp ilaçlar için ilaç tutarının Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı talep eder.

Yatak tedavi dışında ilaçlar için katılım payı nasıl istenilir ?

a) İşyerinden aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için gelir ve aylıklarından alınmak suretiyle,

b) Diğer şahıslar için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler aracılığı ile o kişilerden, temin edilir.