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2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları, Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret), SGK Taban ve tavan ücretleri

2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları
24 Ocak 2021 Pazar 14:51

2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2021 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2021 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Uygulanacak Dönemi

SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2021 – 31.12.2021

3.577,50 TL

26.831,40 TL

B- 2021 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021

119,25 TL

3.577,50 TL

İşverene Maliyeti: 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi (*)

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren (**)

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

3577,5

500,85

35,78

456,13

27,15

3040,88

2557,59

268,31

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Şubat

3577,5

500,85

35,78

456,13

27,15

6081,76

2557,59

268,31

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Mart

3577,5

500,85

35,78

456,14

27,15

9122,64

2557,59

268,31

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Nisan

3577,5

500,85

35,78

456,13

27,15

12163,52

2557,59

268,31

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Mayıs

3577,5

500,85

35,78

456,13

27,15

15204,4

2557,59

268,31

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Haziran

3577,5

500,85

35,78

456,13

27,15

18245,28

2557,59

268,31

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Temmuz

3577,5

500,85

35,78

456,13

27,15

21286,16

2557,59

268,31

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Ağustos

3577,5

500,85

35,78

472,49

27,15

24327,04

2541,23

284,67

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Eylül

3577,5

500,85

35,78

608,17

27,15

27367,92

2405,55

420,35

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Ekim

3577,5

500,85

35,78

608,18

27,15

30408,8

2405,54

420,36

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Kasım

3577,5

500,85

35,78

608,18

27,15

33449,68

2405,55

420,35

2825,9

554,51

71,55

4203,56

Aralık

3577,5

500,85

35,78

608,17

27,15

36490,56

2405,55

420,35

2825,9

554,51

71,55

4203,56

TOPLAM

42930

6010,2

429,36

6098,11

325,8

36490,56

30066,55

3844,25

33910,8

6654,12

858,6

50442,7

(*) Bekar bir çalışan için AGİ hesaplanmıştır.

(**)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

C- 2021 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 3.577,50 TL = 42.930 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. 

Çalışanın Medeni Durumu

2021 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

268,31

Evli, eşi çalışmıyor

321,98

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

362,22

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

402,47

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışıyor

268,31

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

308,56

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

348,81

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

402,47

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

429,30

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

456,13

Boşanmış

268,31

Boşanmış, 1 çocuklu

308,56

Boşanmış, 2 çocuklu

348,81

Boşanmış, 3 çocuklu

402,47

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Saygılarımızla.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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