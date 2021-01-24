2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları, Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret), SGK Taban ve tavan ücretleri

2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2021 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır ( 6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir. ).

Buna göre 2021 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı) 01.01.2021 – 31.12.2021 3.577,50 TL 26.831,40 TL

B- 2021 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari Ücret Brüt Günlük TL Brüt Aylık TL 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 119,25 TL 3.577,50 TL

İşverene Maliyeti:

Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi (*) Toplam Ele Geçen SSK İşveren (**) İşsizlik İşveren Toplam Maliyet Ocak 3577,5 500,85 35,78 456,13 27,15 3040,88 2557,59 268,31 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Şubat 3577,5 500,85 35,78 456,13 27,15 6081,76 2557,59 268,31 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Mart 3577,5 500,85 35,78 456,14 27,15 9122,64 2557,59 268,31 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Nisan 3577,5 500,85 35,78 456,13 27,15 12163,52 2557,59 268,31 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Mayıs 3577,5 500,85 35,78 456,13 27,15 15204,4 2557,59 268,31 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Haziran 3577,5 500,85 35,78 456,13 27,15 18245,28 2557,59 268,31 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Temmuz 3577,5 500,85 35,78 456,13 27,15 21286,16 2557,59 268,31 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Ağustos 3577,5 500,85 35,78 472,49 27,15 24327,04 2541,23 284,67 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Eylül 3577,5 500,85 35,78 608,17 27,15 27367,92 2405,55 420,35 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Ekim 3577,5 500,85 35,78 608,18 27,15 30408,8 2405,54 420,36 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Kasım 3577,5 500,85 35,78 608,18 27,15 33449,68 2405,55 420,35 2825,9 554,51 71,55 4203,56 Aralık 3577,5 500,85 35,78 608,17 27,15 36490,56 2405,55 420,35 2825,9 554,51 71,55 4203,56 TOPLAM 42930 6010,2 429,36 6098,11 325,8 36490,56 30066,55 3844,25 33910,8 6654,12 858,6 50442,7

(*) Bekar bir çalışan için AGİ hesaplanmıştır.

(**)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

C- 2021 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 3.577,50 TL = 42.930 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu 2021 yılı aylık indirim tutarı (TL) Bekar 268,31 Evli, eşi çalışmıyor 321,98 Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 362,22 Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 402,47 Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu 456,13 Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu 456,13 Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu 456,13 Evli, eşi çalışıyor 268,31 Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 308,56 Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 348,81 Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 402,47 Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 429,30 Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu 456,13 Boşanmış 268,31 Boşanmış, 1 çocuklu 308,56 Boşanmış, 2 çocuklu 348,81 Boşanmış, 3 çocuklu 402,47

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Saygılarımızla.

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