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2021 yılı Asgari ücret artışı, ödenen rapor parasını arttırır mı?

2021 yılı asgari ücret artışıyla birlikte rapor parası arttı mı? istirahat raporu ödemeleri 2021 yılı kaç oldu? istirahat raporunun günlüğü kaç lira oldu ?

2021 yılı Asgari ücret artışı, ödenen rapor parasını arttırır mı?
30 Aralık 2020 Çarşamba 11:01

Sigortalılara (memurlar hariç) yapılan geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına SGK’ya bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır.

Dolayısıyla asgari ücret artışı SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini tutarını arttıracaktır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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