Sendikaya Üye olmadan toplu sözleşmeden nasıl faydalanılır?

İşletme veya iş yeri düzeyinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmanın şartları 6356 sayılı yasanın 39. Maddesinde aynen şöyle düzenlenmiştir.
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma
Sendika Üyesi Olmadan Toplu İş Sözleşmesinden Nasıl Yararlanılabilir
İşletme veya iş yeri düzeyinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmanın şartları 6356 sayılı yasanın 39. Maddesinde aynen şöyle düzenlenmiştir.
Toplu iş sözleşmesinden yararlanma
MADDE 39 –
Maddenin incelenmesi halinde;
Toplu iş sözleşmesinden ancak TİS’ni akdeden sendika üyelerinin yararlanacağı ana kuralı getirilmiştir.
Toplu iş sözleşmesinden yürürlük başlangıç tarihinden itibaren yararlanabilmenin şartı ise
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞI TARİHTE
sendikaya üyeliğin bulunmasıdır.
Maddenin 4. fıkrasında ise, TİS’ni akdeden sendika üyesi olmayıp, dayanışma aidatı ödeyerek yararlanmak isteyenlerin ise, hangi şartlarda yararlanacakları düzenlemesi vardır.
Bu düzenlemeye göre, sendika üyesi olmayan ve dayanışma aidatı ile yararlanmak isteyen işçilerin, işverene dilekçe vermeleri ve dayanışma aidatı ödemeleri kaydıyla toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceklerdir.
Ancak, dayanışma aidatı ile yararlanmak amacıyla, verilen dilekçelerin tarihi daha önceki bir tarihte olsa bile, yararlanmanın TİS’nin imza tarihinden itibaren geçerli olacağı ve daha önceki dönemlere ait yararlanmanın mümkün olmadığı da kamu düzeni niteliğinden kabul edilmiştir.