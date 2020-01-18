Eğitim-Bir-Sen: Sözleşmeli öğretmenler de asker öğretmen olarak atandıkları okulda görev yapabilmelidir, sözleşmeli öğretmenlerin askerlik sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmeyerek atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etti DETAYLAR HABERDE...

Eğitim-Bir-Sen: Sözleşmeli öğretmenler de asker öğretmen olarak atandıkları okulda görev yapabilmelidir

Eğitim-Bir-Sen: Sözleşmeli öğretmenler de asker öğretmen olarak atandıkları okulda görev yapabilmelidir, sözleşmeli öğretmenlerin askerlik sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmeyerek atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etti DETAYLAR HABERDE...

Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, sözleşmeli öğretmenlerin askerlik sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmeyerek atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep ettik.

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun ek 4. maddesi hükmü gereği, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olan ancak bu göreve başlamamış bulunanlar ihtiyaç fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Ancak sözleşmeli (erkek) öğretmenler için böyle bir imkân tanınmamıştır. Aksine 3.8.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümlerinden sözleşmeli öğretmenlerin askerlik sebebiyle hizmet sözleşmelerinin feshedileceği anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda askere sevk tarihi gelen sözleşmeli öğretmenlerin-eğitim-öğretim yılının devam edip etmediği yönünde değerlendirme yapılmaksızın- söz konusu işleme dayalı olarak askere sevk işlemleri gerçekleştirilecek ve görevleriyle ilişikleri kesilerek sözleşmeleri feshedilecektir.

Bu uygulama, sözleşmeli olarak görev yapan erkek öğretmenlerin sözleşmeden kaynaklanan haklarını kullanamamalarının yanında vatan hizmeti kapsamında yürüttükleri askerlik görevi nedeniyle gerek mali gerekse psikolojik açıdan sorunlar yaşamalarına, eğitim-öğretim yılı kapsamındaki askere sevk işlemleri sürecinde birçok okulun ve öğrencinin öğretmensiz kalmasına neden olacaktır.

Hükûmet ve Bakanlık yetkilileri, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının, öğretmen açığı bulunan kalkınmada öncelikli bölgelerde öğretmeni tutabilmek amacıyla getirildiği dile getirmektedir. Bu gerekçeden hareketle, sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenler arasında eşit çalışma şartlarının sağlanması adına sözleşmeli öğretmen olarak atanmış ve askerlik görevini yerine getirmemiş öğretmenlerin atandıkları okullarda asker öğretmenlik yapmaları yönünde düzenleme yapılması gerekmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, sözleşmeli öğretmenlerin askerlik sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmeyerek 1111 sayılı Kanun’un ek 4. maddesi ile 6.7.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını istedik.

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