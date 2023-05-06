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Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, kullanılmamış oy pusulasından AK Parti mührü çıkmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, kullanılmamış oy pusulasından AK Parti mührü çıkmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, kullanılmamış oy pusulasından AK Parti mührü çıkmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi
Admin
Admin
06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:47

Avustralya'nın Sidney kentinde, milletvekili seçimi için henüz kullanılmamış oy pusulasında AK Parti'ye evet mührü basıldığı ortaya çıktı. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, AK Parti adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

YURT DIŞI İLÇE SEÇİM KURULU'NA BAŞVURDULAR

Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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