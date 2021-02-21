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Türkiye sağlık turizminde büyük başarı elde etti

Türkiye'nin sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla 1 milyon 200 bin turist kendini Türk hekimlerine emanet etti.

Türkiye sağlık turizminde büyük başarı elde etti
21 Şubat 2021 Pazar 11:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında Sila

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin yapımına devam ediliyor.

Bununla birlikte Türkiye'de, koronavirüsle mücadelede aşılama programının başarısı, şehir hastanelerinin üstlendiği önemli rol ve adını sıkça duyuran Türk hekimleri ile sağlık sektöründe düyada konuşuluyor.

Dünya sağlık liginde Tayvan, Hindistan ve Malezya’nın ardından 4’üncü sırada yer alan Türkiye, salgın kaynaklı seyahat kısıtlamalarına rağmen sağlık turizminde 1 milyon 200 bin turistin tercihi oldu.

Türkiye’ye sağlık için en çok turist sırasıyla Irak, Libya, Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan geldi.

CERRAHİ OPERASYONLARA YOĞUN TALEP

Turistlerin hizmet aldığı ilk alan cerrahi operasyonlar oldu. Kalp ve damar cerrahisi, tüp bebek tedavisi ve kanser tedavisi için de turistlerin tercihi Türk hekimler oldu.

4 MİLYAR DOLAR GELİR

2020 yılında sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde edildi.
Salgın ile mücadelede sağlana başarı ve inşaları devam eden şehir hastaneleri ile Türkiye’nin 2021 yılında çok daha büyük sıçrama yapması bekleniyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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