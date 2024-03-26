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Seçim broşürü dağıtırken saldırıya uğrayan yaşlı adama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

Seçim broşürü dağıtırken saldırıya uğrayan yaşlı adama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

Seçim broşürü dağıtırken saldırıya uğrayan yaşlı adama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
Admin
Admin
26 Mart 2024 Salı 11:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BROŞÜR DAĞITIRKEN DARBETTİLER

Geçtiğimiz günlerde Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda 72 yaşındaki Ramazan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi'nin seçim broşürünü dağıttığı sırada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı.

BAŞINDAN YARALANDI

Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan Şahin'i darp etti. Başından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taburcu olan ve evinde tedavisi devam eden Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

ERDOĞAN, DOKTORUNU GÖREVLENDİRDİ

Telefon görüşmesinde "Sağlık noktasında senin için yapabileceğimiz bir şey var mı?" diye soran Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Ben doktorumu sana bir göndereyim de bir de onlar seni gözden geçirsinler" ifadelerini kullandı. Ramazan Şahin ise kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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